Nájemní bydlení v Česku opět zdražilo. Ve třetím kvartálu letošního roku vzrostlo průměrné nájemné o 2,6 % na 352 Kč/m2 měsíčně. Nejrychleji přitom rostly ceny nájmů v Ústí nad Labem a v Brně. Informace vyplývají z aktuálních výsledků Deloitte Rent Indexu za letošní třetí čtvrtletí, který na realitních portálech sleduje procentuální změnu cen nájmů bytů oproti předchozímu čtvrtletí v krajských městech, Praze a Středočeském kraji.
Ačkoli ve druhém čtvrtletí podle Indexu rostlo nájemné pomaleji (o 1,2 % na 343 Kč/m²), podle Petra Hány, ředitele oddělení nemovitostí a stavebnictví společnosti Deloitte, šlo spíše o krátkodobou korekci než o změnu trendu:
Po částečném zklidnění trhu ve druhém čtvrtletí nájemné opět zamířilo vzhůru a tentokrát je růst patrný ve většině sledovaných lokalit. Předchozí zpomalení tak vnímám spíše jako krátkodobou korekci. Současně se ukazuje, že tempo růstu se mezi jednotlivými regiony výrazně liší v závislosti na místní poptávce po nájemním bydlení.
Nejvíce zdražilo Ústí nad Labem a Brno
Nejvýrazněji nájemné rostlo v Ústí nad Labem, kde se ceny mezikvartálně zvýšily o 9 % na 241 Kč/m². Následovalo Brno se zdražením o 7,9 % na 421 Kč/m² a Karlovy Vary, kde nájmy vzrostly o 6,1 % na 261 Kč/m². Výrazněji zdražovala také Olomouc (+5,7 % na 313 Kč/m²).
V Liberci nájemné vzrostlo o 3,1 % na 298 Kč/m², v Hradci Králové o 2,8 % na 327 Kč/m² a v Českých Budějovicích o 2,5 % na 290 Kč/m².
Pouze ve dvou sledovaných městech nájemné zlevnilo. V Ostravě kleslo o 0,4 % na 253 Kč/m² a ve Zlíně o 0,3 % na 286 Kč/m².
V Praze už nájem přesahuje i 500 Kč za metr
V hlavním městě se průměrné nájemné zvýšilo o 3 % z 462 na 476 Kč/m². Zdražovaly přitom všechny sledované městské části, nejvíce ale nájmy na Praze 2, a to o 6,2 % na 512 Kč/m². Hranici 500 Kč za metr čtvereční přesáhlo nájemné také na Praze 3 (502 Kč/m²) a na Praze 1 dosahuje právě pětistovky za metr čtvereční. Nejlevnější lokalitou je Praha 4 s průměrným nájemným 449 Kč/m².
Nejrychleji zdražují cihlové domy
Z hlediska typu bydlení rostly nejvíce nájmy v cihlových domech. Mezikvartálně se zvýšily o 3,8 % na 355 Kč/m². Tyto byty zároveň představují největší část trhu a činí 60,2 % všech realizovaných nabídek. Nájemné ale zdražovalo i v panelácích, o 1,3 % na 303 Kč/m² (čtvrtina nabídek). Nejdražší zůstávají byty postavené v developerských projektech, kde průměrné nájemné dosáhlo 424 Kč/m² po zvýšení o 1,7 %.
V Praze jsou rozdíly ještě výraznější. Za byt v developerském projektu nájemníci platí průměrně 511 Kč/m² (+ 2,6 %), v cihlovém domě 476 Kč/m² (+ 3,7 %) a v paneláku 431 Kč/m² (+0,9 %).
Nájmy jsou podle Indexu výrazně dražší než před dvanácti lety. Deloitte Rent Index za třetí čtvrtletí dosáhl hodnoty 220,2 % oproti roku 2014, který slouží jako základna Indexu. Průměrné nájemné je tak dnes více než dvojnásobné.