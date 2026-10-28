Nabouráte v zimě na letních pneumatikách? Pojišťovna přesto může škodu zaplatit

Jízda na letních pneumatikách v zimě nemusí automaticky znamenat pokutu ani ztrátu nároku na pojistné plnění při nehodě. Rozhodující jsou podmínky na silnici a především to, zda nevhodné obutí přispělo ke vzniku škody. Jinými slovy, pojišťovny vždy zkoumají tzv. příčinnou souvislost.
Od 1. 11. do 31. 3. musí mít řidiči v Česku podle zákona o silničním provozu zimní pneumatiky, pokud je na vozovce souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Povinnost platí také v případě, kdy takové podmínky lze během jízdy očekávat.
Samotná jízda „na letních“ třeba v prosinci na suché silnici ale není přestupkem. Výjimkou jsou úseky označené dopravní značkou Zimní výbava, kde se povinnost řídí dopravním značením bez ohledu na aktuální počasí. (A tedy i v létě během čtyřicítek, pokud je správce komunikace zapomene sundat.)
Kdy vám může pojišťovna krátit plnění
Pokud na letních pneumatikách havarujete, neznamená to automaticky, že vám pojišťovna škodu neuhradí, resp. bude regresem po vás vymáhat škodu, když byla způsobena někomu jinému.
Rozhodují konkrétní okolnosti nehody a především to, zda nevhodné pneumatiky měly na vznik škody skutečný vliv, vysvětluje Martin Procházka, ředitel likvidace v Direct pojišťovně.
Pokud dostanete na namrzlé vozovce smyk a prokáže se, že k nehodě přispěly nevhodné pneumatiky, může pojišťovna plnění z havarijního pojištění snížit, případně odmítnout.
U povinného ručení je situace odlišná. Pojišťovna škodu způsobenou někomu jinému vždy uhradí, ale následně požadovat vyplacené peníze zpět po viníkovi. Například pokud prokáže, že příčinou škody byl nevyhovující technický stav vozidla.
Pozor i na hloubku vzorku
Nestačí přitom pouze přezout na zimní pneumatiky. U osobních automobilů musíte mít u zimních pneu hloubku dezénu min. 4 mm.
Problém tak mohou představovat i opotřebené zimní pneumatiky. Pokud jejich nevyhovující stav přispěje ke vzniku nehody, může mít řidič při řešení pojistné události stejné komplikace jako při použití letního obutí.
Podobná pravidla platí pro celoroční pneumatiky, které v zimním období musí mít vzorek min. 4 mm.