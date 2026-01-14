Měšec.cz  »  Na změnu trvalých příkazů pro platbu minimálních záloh už moc času nezbývá

Na změnu trvalých příkazů pro platbu minimálních záloh už moc času nezbývá

Gabriela Hájková
Dnes
Za leden je nutné změnit zálohy na důchodové a zdravotní pojištění, platíte-li je jako OSVČ v minimální výši.

Minimální zálohy na důchodové pojištění pro OSVČ vykonávající hlavní činnost jsou od nového roku ve výši 5720 Kč.

Začínající podnikatelé (v posledních 20 letech nevykonávali samostatnou výdělečnou činnost) platí v prvních třech letech činnosti minimální zálohy z MVZ na úrovni 25 % průměrné mzdy (letos 3575 Kč)

Výše minimálních záloh pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost je nově ve výši 1574 Kč.

Minimální zálohu musíte v nové výši hradit už od ledna. Zálohy na důchodové pojištění se platí v kalendářním měsíci, na který se záloha vztahuje. Lednová záloha je tedy splatná během ledna a Česká správa sociálního zabezpečení by ji měla mít na svém účtu nejdéle do posledního dne v měsíci.

Výše minimálních záloh pro OSVČ vykonávající hlavní činnost se během roku pravděpodobně změní. Nová vláda chce zafixovat minimální vyměřovací základ na úrovni 35 % průměrné mzdy (loňská úroveň) prostřednictvím návrhu novely zákona o pojistném na sociálním zabezpečení. Pokud změna projde hlasováním (což je pravděpodobné) , minimální zálohy sníží se zpětnou účinností od začátku roku na 5005 Kč měsíčně.

Minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2026 je ve výši 3306 Kč. Záloha na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelného příjmu (OBZP) je ve výši 3024 Kč měsíčně.

Trvalý příkaz je nutné aktualizovat už začátkem roku. Zálohy na zdravotní pojištění je nutné uhradit do 8. dne následujícího měsíce. Takže lednovou zálohu musí mít vaše zdravotní pojišťovna připsanou na svém účtu nejpozději do 8. února 2026. 

