Na Zanzibar už se brzy s českým cestovním pojištěním nedostanete. Musíte uzavřít po příletu jejich

Turisté budou nově moci trávit dovolenou na Zanzibaru pouze za podmínky, že si po příletu na ostrov sjednají místní cestovní pojištění. Novou povinnost stanovila s platností od začátku letošního září tamní vláda.





Pojištění bude sjednávat místní firma Zanzibar Insurance Corporation (ZIC), která turistům zajistí pojistné krytí. Na poskytování má mezi lokálními pojišťovnami monopol. Bude nutné ho sjednat hned při příchodu na ostrov; ZIC slibuje, že brzy zprovozní i on-line formu sjednání pojištění, uvedla podrobnosti Eva Svobodová, mluvčí pojišťovny Uniqa.

Dodala také, že krytí bude platné až na 92 dnů s vícenásobným navštívením teritoria. Když dorazí turista na Zanzibar, může při transferu využít pojištění potom i v Tanzanii na pevnině. Cena byla stanovena na 44 USD za osobu. Zvýhodněná rodinná forma se nechystá, dodala Svobodová.

Místní cestovní pojištění má mít podobné součásti jako naše, na které jsme zvyklí od českých soukromých pojišťoven. Tedy krytí léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění zavazadel i pojištění odpovědnosti. Součástí bude i asistenční služba, dostupná v režimu 24/7 na bezplatných telefonních linkách. Podle Svobodové zástupci ZIC přislíbili, že vyřízení nákladů při ošetření, nákupu medikamentů nebo při léčebné péči bude řešeno přímo se zdravotními zařízeními, pokud půjde skutečně o neodkladnou péči při akutních potížích.

Podle vyjádření partnerské asistenční služby Uniqa je medicínská úroveň na ostrově Zanzibar a v Tanzanii regionálně na dobré úrovni, s evropskými standardy však srovnatelná není. V současné době požadují zdravotní zařízení často po pacientech úhradu na místě v hotovosti, což by se s novým krytím od lokální ZIC mělo změnit. Nicméně v konkrétních položkách krytí jsou odchylky, a také pojistné částky se jeví ve srovnání s naším standardem podstatně nižší. Například krytí léčebných nákladů nabízí ZIC do výše 50 000 USD, zatímco balíky cestovního pojištění Uniqa začínají na minimálním limitu 200 000 EUR, a lze je sjednat až na limit milion EUR, upozornila mluvčí pojišťovny, podle které je to zatím nejisté s možností repatriace nemocného nebo zraněného leteckým speciálem nebo na stretcher lehátku.

V případě, že se něco přihodí už po cestě na dovolenou, místní pojištění ze Zanzibaru potřebnou pomoc podle Svobodové zřejmě hradit nebude kvůli omezené platnosti jen na území Zanzibaru a Tanzanie. Vše ostatní (např. pojištění stornopoplatků či náhrady dovolené apod.) bude asi nutné sjednat u české pojišťovny. Podmínky se však možná budou zpřesňovat na základě praxe po zavedení opatření.