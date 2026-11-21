Zaměstnavatelé na chráněném trhu práce mají získat vyšší podporu. Strop příspěvku má vzrůst na 21 100 Kč měsíčně, s paušálem pak na 22 100 Kč. Změna se má týkat už 1. čtvrtletí 2027.
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) navrhuje zvýšit maximální příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením z letošních 18 600 Kč na 21 100 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, tj. o 2500 Kč
Vyšší podpora má zaměstnavatelům pomoci pokrýt jejich rostoucí mzdové náklady. Minimální mzda se totiž od 1. 1. 2027 zvýší z 22 400 Kč na 24 900 Kč, tj. také o 2500 Kč. Záměr zvýšit příspěvek ministerstvo oznámilo už 9. 11. 2026.
K příspěvku zaměstnavateli náleží také paušální částka 1000 Kč měsíčně. Při dosažení stropu by tak součet obou složek vzrostl na 22 100 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance. Peníze dostává zaměstnavatel; na výši mzdy zaměstnance se zvýšení podpory automaticky nepromítá.
|Měsíční částka na 1 zaměstnance
|Rok 2026
|Návrh pro rok 2027
|Maximální příspěvek bez paušálu
|18 600 Kč
|21 100 Kč (+2500 Kč)
|Paušální částka
|1000 Kč
|1000 Kč (beze změn)
|Maximum včetně paušálu
|19 600 Kč
|22 100 Kč (+2500 Kč)
Zvýšení se týká podpory zaměstnávání lidí, kteří mají přidělený I., II. nebo III. invalidní stupeň.
U osob „jen“ zdravotně znevýhodněných je strop 5000 Kč měsíčně bez paušálu a návrh jej nemění. Příspěvek pokrývá 75 % skutečně vynaložených mzdových nákladů včetně povinných odvodů zaměstnavatele, nejvýše do stanoveného limitu.
Podpora je určena zaměstnavatelům na chráněném trhu práce. Ti musí mít více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením a s Úřadem práce uzavřenou dohodu o uznání za takového zaměstnavatele.
Účinnost nařízení MPSV navrhuje od 1. 4. 2027, vyšší částka se ale má poprvé použít už za první čtvrtletí 2027, protože příspěvek se poskytuje zpětně za čtvrtletí. Žádosti za leden až březen budou zaměstnavatelé podle navrženého harmonogramu podávat v dubnu
Důvodová zpráva také uvádí, že původní návrh související novely zákona počítal s automatickou valorizací příspěvku podle minimální mzdy. Vláda ale tento mechanismus 9. 11. 2026 vypustila.