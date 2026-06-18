Na vybraných nádražích si v tropech načepujete chlazenou vodu zdarma

Projekt Lokni, který provozuje filtrační stanice vody, zavádí na léto automatický režim pro dny s vysokými teplotami. Pokud předpověď na následující den ukáže v daném místě teplotu nad 30 °C, veřejná filtrační stanice bude dostupná zdarma pro všechny, v neomezeném množství a bez nutnosti použít aplikaci.
Cílem opatření je usnadnit lidem přístup k chlazené pitné vodě do vlastní lahve v horkých dnech, zejména na nádražích a dalších místech s vysokou koncentrací cestujících. Systém bude během letních měsíců fungovat automaticky: každý večer vyhodnotí předpověď počasí pro konkrétní lokalitu a v případě očekávaného tropického dne aktivuje bezplatný režim.
Rozhodli jsme se naše služby zpřístupnit ve chvíli, kdy je lidé nejvíce potřebují. Zatímco většinou vysoká poptávka po produktu znamená i vyšší cenu, my chceme v tropických dnech udělat opak, říká Petr Kasa, výkonný ředitel Lokni.
Letní režim se týká veřejných filtračních stanic Lokni na vlakových a autobusových nádražích.
Vlaková nádraží:
- Praha hl. n.
- Praha – Libeň
- Praha – Masarykovo nádraží
- Kolín
- Hradec Králové hl.n.
- Náchod
- Děčín
- Plzeň
- České Budějovice
- Břeclav
- Ostrava hl. n.
- Česká Třebová
- Olomouc hl. n.
- Lovosice
Autobusové nádraží:
- Florenc
Veřejná místa:
- Praděd – vysílač
Mimo tropické dny fungují stanice Lokni standardně přes mobilní aplikaci. Uživatelé si mohou zdarma načepovat 0,5 litru neperlivé vody, případně využít placené tarify, které umožňují čerpat až tři litry chlazené filtrované vody denně.