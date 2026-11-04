Měšec.cz

Na úřad práce ve čtvrtek nechoďte. Po celé republice se na měsíc změní úřední hodiny

Gabriela Hájková
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Úřad práce Autor: Dalibor Z. Chvátal
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Úřady práce po celé ČR dočasně omezují úřední hodiny na všech kontaktních pracovištích. Během čtyř následujících listopadových čtvrtků nebudou přijímat veřejnost, a to v žádné agendě. První omezení tak nastane už tento týden 5. listopadu. 

Omezení se týká pouze čtvrtků, ostatní úřední hodiny se nemění. Po dobu dočasného režimu tak budou úřední hodiny následující: 

  • Pondělí    8:00–12:00, 13:00–17:00   (beze změny)
  • Úterý    8:00–11:00    (beze změny)
  • Středa    8:00–12:00, 13:00–17:00   (beze změny)
  • Čtvrtek  Nově zavřeno pro veřejnost
  • Pátek    bez úředních hodin    (beze změny)

Zaměstnanci budou i ve čtvrtek standardně pracovat a věnovat se vyřizování žádostí klientů. Dočasný režim bude platit po dobu čtyř týdnů. Případnou změnu po uplynutí této doby oznámíme klientům prostřednictvím běžných komunikačních kanálů Úřadu práce ČR, informuje Úřad práce ČR na svém webu. 

Změna možná souvisí se zpracováním dokladů související se superdávkou, které během října příjemci dávky poskytli státu za červenec, srpen a září. Velké pracovní vytížení na úřadech trošku naznačuje i nedávná zpráva ministerstva práce, která cituje generálního ředitele Úřadu práce ČR Romana ChlopčíkaNová pravidla jsou spravedlivější, ale pro výpočet náročnější. Kolegové na pobočkách na přepočtu intenzivně pracují a chci jim za jejich nasazení poděkovat

Problémy hlásí i samotní klienti úřadu, kteří oznámení komentují na sociální síti Facebook s tím, že dosud neobdrželi rozhodnutí o přiznání dávky nebo o jejích změnách.

Od října totiž došlo u superdávky k několika změnám. Dávka státní sociální pomoci, jak se oficiálně jmenuje, od října více vychází vstříc samoživitelům a zároveň má lépe odrážet náklady na bydlení prostřednictvím nových normativů. 

Superdávku ale ovlivnilo i vyšší životní minimum, což pro příjemce může znamenat víc peněz na dávce, pro žadatele zas větší šanci na superdávku vůbec dosáhnout.

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Víc peněz nebo nový nárok na dávku: Superdávka se změnila. Vysvětlujeme, komu to pomůže

Nové normativy mají lépe odrážet náklady na bydlení v daném místě. To ale znamená výrazné rozdíly v tom, jaké stát akceptuje náklady na bydlení. Např. čtyřčlenné rodině v Praze stát při výpočtu superdávky uzná nájemné až 19 710 Kč měsíčně, zatímco v okrese Bruntál jen 8750 Kč. Rozdíl činí 10 960 Kč. Nové normativní nájemné platí od října 2026 do konce prosince 2026 a liší se podle okresů.

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Získali jste od října nárok na superdávku nebo dostanete díky změnám více peněz? Je to možné. Napovědět vám může naše kalkulačka.

nápověda
Průměr za poslední tři měsíce před podáním žádosti o dávku, u OSVČ se jedná 1/12 z ročního čistého příjmu.
nápověda
Započitatelným příjmem pro pracovní bonus je příjem ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z nájmu a ostatních příjmů dle ZoDzP, dávky nemocenského pojištění, odměna pěstouna a obdobné příjmy ze zahraničí.
nápověda
Zranitelné osoby jsou např. osoby starší 68 let, osoby pobírající starobní důchod, invlidní důchod ve II. a III. stupni atd. dle zákona.
nápověda
Pracovní aktivita je splněna u zaměstnance pokud je min. 30 hod měsíčně, je OSVČ, uchazeč o zaměstnání nebo v pracovní neschopnosti.
nápověda
Normativní nájemné se od 1. 10. 2026 určuje podle okresu, ve kterém domácnost bydlí.
nápověda
Jiným prostorem je např. ubytovací zařízení, stavba pro rodinnou rekreaci splňující podmínky dle zákona.
nápověda
Uveďte výši nájemného - ceny za ubytování a dalších nákladů na bydlení s výjimkou nákladů na energie.
nápověda
Uveďte výši nákladů na plyn, elektřinu, dálkové vytápění, centralizované poskytování teplé vody a na tuhá paliva.
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Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

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