Na úřad práce ve čtvrtek nechoďte. Po celé republice se na měsíc změní úřední hodiny

Úřady práce po celé ČR dočasně omezují úřední hodiny na všech kontaktních pracovištích. Během čtyř následujících listopadových čtvrtků nebudou přijímat veřejnost, a to v žádné agendě. První omezení tak nastane už tento týden 5. listopadu.
Omezení se týká pouze čtvrtků, ostatní úřední hodiny se nemění. Po dobu dočasného režimu tak budou úřední hodiny následující:
- Pondělí 8:00–12:00, 13:00–17:00 (beze změny)
- Úterý 8:00–11:00 (beze změny)
- Středa 8:00–12:00, 13:00–17:00 (beze změny)
- Čtvrtek Nově zavřeno pro veřejnost
- Pátek bez úředních hodin (beze změny)
Zaměstnanci budou i ve čtvrtek standardně pracovat a věnovat se vyřizování žádostí klientů. Dočasný režim bude platit po dobu čtyř týdnů. Případnou změnu po uplynutí této doby oznámíme klientům prostřednictvím běžných komunikačních kanálů Úřadu práce ČR, informuje Úřad práce ČR na svém webu.
Změna možná souvisí se zpracováním dokladů související se superdávkou, které během října příjemci dávky poskytli státu za červenec, srpen a září. Velké pracovní vytížení na úřadech trošku naznačuje i nedávná zpráva ministerstva práce, která cituje generálního ředitele Úřadu práce ČR Romana Chlopčíka:
Nová pravidla jsou spravedlivější, ale pro výpočet náročnější. Kolegové na pobočkách na přepočtu intenzivně pracují a chci jim za jejich nasazení poděkovat.
Problémy hlásí i samotní klienti úřadu, kteří oznámení komentují na sociální síti Facebook s tím, že dosud neobdrželi rozhodnutí o přiznání dávky nebo o jejích změnách.
Od října totiž došlo u superdávky k několika změnám. Dávka státní sociální pomoci, jak se oficiálně jmenuje, od října více vychází vstříc samoživitelům a zároveň má lépe odrážet náklady na bydlení prostřednictvím nových normativů.
Superdávku ale ovlivnilo i vyšší životní minimum, což pro příjemce může znamenat víc peněz na dávce, pro žadatele zas větší šanci na superdávku vůbec dosáhnout.
Víc peněz nebo nový nárok na dávku: Superdávka se změnila. Vysvětlujeme, komu to pomůže
Nové normativy mají lépe odrážet náklady na bydlení v daném místě. To ale znamená výrazné rozdíly v tom, jaké stát akceptuje náklady na bydlení. Např. čtyřčlenné rodině v Praze stát při výpočtu superdávky uzná nájemné až 19 710 Kč měsíčně, zatímco v okrese Bruntál jen 8750 Kč. Rozdíl činí 10 960 Kč. Nové normativní nájemné platí od října 2026 do konce prosince 2026 a liší se podle okresů.
Praha uzná čtyřčlenné rodině nájem téměř 20 tisíc, na Bruntálsku ani 9 tisíc. Rozdíl je obrovský
Získali jste od října nárok na superdávku nebo dostanete díky změnám více peněz? Je to možné. Napovědět vám může naše kalkulačka.