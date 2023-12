Na tohle neklikejte. Na internetu se objevila další vlna podvodných reklam slibující zisk z akcií ČEZu

Videoportál You Tube zaplavuje další masivní vlna podvodných reklam. V uživatelích vzbuzuje dojem, že mohou lehce vydělat na investicích do skupiny ČEZ. Tvůrci podvodných inzerátů v nich navíc využívají třeba portréty prezidenta Petra Pavla nebo šéfa ČEZu Daniela Beneše.





Scam se začal šířit internetem už před několika měsíci. Varoval před ním ČEZ i Česká národní banka. Podvody na chvilku zmizely, ale nyní se znovu začaly objevovat. Podvodníci zároveň začali parazitovat na podobě zpravodajského portálu Novinky.cz, po kliknutí na podvodný inzerát se totiž dostanete právě na falešné stránky tohoto portálu.





Po kliknutí na podvodnou reklamu se dostanete na web, který předstírá, že se jedná o portál Novinky.cz Autor: screenshot Lupa.cz

Kolegové z webu Lupa.cz se rozhodli s reklamou na You Tube něco dělat a začali ji nahlašovat jako závadnou. Jenže společnost Google, pod kterou videoportál spadá, to nejprve za problém nepovažoval. „Rozhodli jsme, že tuto reklamu neodstraníme. Zjistili jsme, že reklama neporušuje zásady společnosti Google, které zakazují určitý obsah a postupy, jež jsou podle nás škodlivé pro uživatele a online ekosystém celkově,“ stálo v e-mailu, který kolega z Lupy dostal relativně krátce po nahlášení scamu.

Příliš nepomohl ani dotaz na českou pobočku Googlu. Odpovědí bylo suché oficiální stanovisko: „Máme přísné zásady, kterými se musí reklamy na našich platformách řídit. Tyto zásady prosazujeme kombinací automatizovaných systémů a lidské kontroly. Na aktualizaci a prosazování těchto zásad v globálním měřítku, v němž Google operuje, pracují nepřetržitě týmy tisíců lidí. Investujeme masivně také do snahy zabránit zneužití reklamního systému nepoctivými aktéry a neustále zdokonalujeme naše technologie tak, aby byli uživatelé v bezpečí. V současné době tento problém prověřujeme, a pokud najdeme reklamy, které porušují naše zásady, podnikneme odpovídající kroky.“

Až několik hodin poté, co kolega znovu podvodný inzerát nahlásil, přišla jiná reakce: „Rozhodli jsme se proti této reklamě podniknout kroky, což může trvat až 24 hodin. Zjistili jsme, že reklama porušuje zásady společnosti Google, které zakazují určitý obsah a postupy, jež jsou podle nás škodlivé pro uživatele a online ekosystém celkově.“

Jenže ani to není konec. Redakce Měšce to na You Tube sama otestovala a vyvalily se na ní další podvodné inzeráty, změněný byl jen údajný zadavatel inzerce. Podvodníci evidentně dokáží rychle reagovat, když proti nim Google (víceméně náhodou) zasáhne.