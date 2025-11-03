Na třetiny půjde rozložit i nákup letenek. Twisto nově spolupracuje s Kiwi.com

Společnost Twisto, poskytovatel odložených plateb, oznámila spolupráci s vyhledávačem letenek Kiwi.com. Při koupi letenek přes tuto platformu bude možné využít rozložení platby do 3 bezúročných splátek i odložení o 30 dní.
Kiwi.com poskytuje unikátní prodej letenek, díky kterému si lze vytvořit vlastní kombinaci letů, a není tak nutné omezovat se pouze na spojení od konkrétních aerolinek.
Ceny letenek velmi rychle kolísají a čekání i několik hodin může znamenat, že přijdete o nejlepší nabídku. Možností BNPL plateb se společností Twisto dáváme našim zákazníkům možnost zajistit si letenky ve správný okamžik a zaplatit později, a tím možné stresující rozhodnutí měníme na snadné a bezproblémové, komentuje nové platební metody Patrik Novák, VP of Financial Solutions z Kiwi.com.
Kompletní přehled i vysvětlení toho, jaké služby společnosti poskytující odložené platby nabízí, najdete v článku: Odložené platby pro začátečníky. Přehled i rady, jak se vyznat v nabídce
Obě společnosti aktuálně pracují také na rozšíření svých aktivit do Polska.
Těší nás, že spolupráce nekončí jen u platební integrace, ale promítne se i do společných marketingových aktivit a brzy také na polském trhu. Věříme, že je to začátek dlouhodobého partnerství, které přinese hodnotu nejen zákazníkům Twista a Kiwi.com, ale i celému trhu, komentuje nové partnerství CEO Twista Nemika Menevse.
I odložená platba je forma úvěru
Pokud se rozhodnete odložené platby a s nimi spojené služby využít, mějte na paměti, že jde stále o formu spotřebitelského úvěru. Proto je vhodné využívat je s rozmyslem a jen v takovém objemu, který zvládnete následující měsíc bez problému pokrýt.
Podle Člověka v tísni, respektive jeho Indexu odpovědného úvěrování, se Twisto nicméně řadí k odpovědným půjčkovým společnostem. V letošním žebříčku obsadilo 7. místo: Měsíční úvěr na 20 tisíc můžete přeplatit o pár stokorun, ale i 8 tisíc. Srovnání ukazuje, kde si nepůjčovat