Na severu Čech otevřeli prodejnu s nepřetržitým provozem. Koupíte tu potraviny, kosmetiku, i řemeslné a designové výrobky

V Libereckém kraji otevřela vzorová samoobslužná prodejna s nepřetržitým provozem. Má ukázat, jak pomocí moderní technologie zachovat obchody a další služby v menších obcích či na sportovištích, kde je neekonomické udržet provoz prodeje s obsluhou.
Prodejna, kterou financuje kraj, kombinuje nabídku místních výrobců, řemeslníků a umělců s automatizovaným prodejem, který nevyžaduje přítomnost obsluhy. Zákazníci tu mohou pořídit trvanlivé potraviny od místních výrobců, přírodní kosmetiku, potřeby pro zahrádkáře a chovatele a řemeslné (sklářské, textilní) a designové výrobky, které jsou zapojené do projektu Liberecký kraj sobě.
Do prodejny se dostanete prostřednictvím bezplatné mobilní aplikace StoreUP. Po registraci a ověření totožnosti získáte osobní QR kód, který poslouží pro vstup, ale i odchod. Poté, co si vyberete zboží, načtete ho u samoobslužné pokladny a zaplatíte kartou. Nemáte-li chytrý telefon, můžete zde nakoupit se zákaznickou kartičkou.
Stejně jako v jiných případech, kdy je doklad navázán na identitu osoby, i fyzickou kartičku zákazníka pro krajskou vzorovou prodejnu lze získat na základě předem vyplněného formuláře. Ten si zájemce vyžádá u manažerky prodejny Zuzany Rengerové, vysvětlila pro server Měšec.cz mluvčí Libereckého kraje Andrea Fulková s tím, že kartičku není možné zřídit online, protože je personalizovaná a vydává se na základě osobní identifikace
Kontakt na manažerku prodejny najdete na webu prodejny či na jejích vstupních dveřích (z.rengerova@arr-nisa.cz). Po vyplnění a podepsání formuláře kartičku podle Fulkové můžete v Agentuře regionálního rozvoje získat obratem. Najdete ji na stejné adrese, jako prodejnu.
Pokud by se při nakupování objevil nějaký problém, je u samoobslužné pokladny komunikátor, který funguje obousměrně.
Pokud pracovník dohledového centra, který po vstupu zákazníka do prodejny prostřednictvím kamer prostor monitoruje, zachytí nějaký problém, zákazníka osloví a pomůže situaci vyřešit, vysvětlila Fulková a dodala, že zákazník může stiskem tlačítka tohoto pracovníka kontaktovat sám a doptat se či vyřešit s ním případný technický problém.
Prodejna se nachází v přízemí budovy D Krajského úřadu Libereckého kraje (U Jezu 525/4, Liberec – vchod u boku od krajského parkovacího domu). V budově D bývaly dílny Výzkumného ústavu textilních strojů, kterou kraj spolu s pozemky a sousední administrativní budovou koupil v roce 2014 a přestavěl na Evropský dům.
Projekt i výstavbu realizovala společnost Knowingstore za nabídkovou cenu cca 2,976 mil. Kč s tím, že součástí bylo i pořízení a instalace vybavení showroomu, kombinovaného výdejního boxu s neutrální a chlazenou částí, technologie pro bezobslužný prodej a úprava místnosti v mezipatře, kde se plánují workshopy.