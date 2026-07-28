Měšec.cz

Na severu Čech otevřeli prodejnu s nepřetržitým provozem. Koupíte tu potraviny, kosmetiku, i řemeslné a designové výrobky

Gabriela Hájková
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19.12.24 3*/žena, nákup, pohoršení, potraviny Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
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V Libereckém kraji otevřela vzorová samoobslužná prodejna s nepřetržitým provozem. Má ukázat, jak pomocí moderní technologie zachovat obchody a další služby v menších obcích či na sportovištích, kde je neekonomické udržet provoz prodeje s obsluhou.

Prodejna, kterou financuje kraj, kombinuje nabídku místních výrobců, řemeslníků a umělců s automatizovaným prodejem, který nevyžaduje přítomnost obsluhy. Zákazníci tu mohou pořídit trvanlivé potraviny od místních výrobců, přírodní kosmetiku, potřeby pro zahrádkáře a chovatele a řemeslné (sklářské, textilní) a designové výrobky, které jsou zapojené do projektu Liberecký kraj sobě.

prodejna s nepřetržitým provozem

Liberecký kraj otevřel vzorovou samoobslužnou prodejnu s nepřetržitým provozem

Autor: Liberecký kraj, se svolením

Do prodejny se dostanete prostřednictvím bezplatné mobilní aplikace StoreUP. Po registraci a ověření totožnosti získáte osobní QR kód, který poslouží pro vstup, ale i odchod. Poté, co si vyberete zboží, načtete ho u samoobslužné pokladny a zaplatíte kartou. Nemáte-li chytrý telefon, můžete zde nakoupit se zákaznickou kartičkou. 

prodejna s nepřetržitým provozem

Liberecký kraj otevřel vzorovou samoobslužnou prodejnu s nepřetržitým provozem

Autor: Liberecký kraj, se svolením

Prodejna se nachází v přízemí budovy D Krajského úřadu Libereckého kraje (U Jezu 525/4, Liberec – vchod u boku od krajského parkovacího domu). V budově D bývaly dílny Výzkumného ústavu textilních strojů, kterou kraj spolu s pozemky a sousední administrativní budovou koupil v roce 2014 a přestavěl na Evropský dům. 

prodejna s nepřetržitým provozem

Liberecký kraj otevřel vzorovou samoobslužnou prodejnu s nepřetržitým provozem

Autor: Liberecký kraj, se svolením

Projekt i výstavbu realizovala společnost Knowingstore za nabídkovou cenu cca 2,976 mil. Kč s tím, že součástí bylo i pořízení a instalace vybavení showroomu, kombinovaného výdejního boxu s neutrální a chlazenou částí, technologie pro bezobslužný prodej a úprava místnosti v mezipatře, kde se plánují workshopy.

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Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

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