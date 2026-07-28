Na severu Čech otevřeli prodejnu s nepřetržitým provozem. Koupíte tu potraviny, kosmetiku, i řemeslné a designové výrobky

V Libereckém kraji otevřela vzorová samoobslužná prodejna s nepřetržitým provozem. Má ukázat, jak pomocí moderní technologie zachovat obchody a další služby v menších obcích či na sportovištích, kde je neekonomické udržet provoz prodeje s obsluhou.
Prodejna, kterou financuje kraj, kombinuje nabídku místních výrobců, řemeslníků a umělců s automatizovaným prodejem, který nevyžaduje přítomnost obsluhy. Zákazníci tu mohou pořídit trvanlivé potraviny od místních výrobců, přírodní kosmetiku, potřeby pro zahrádkáře a chovatele a řemeslné (sklářské, textilní) a designové výrobky, které jsou zapojené do projektu Liberecký kraj sobě.
Do prodejny se dostanete prostřednictvím bezplatné mobilní aplikace StoreUP. Po registraci a ověření totožnosti získáte osobní QR kód, který poslouží pro vstup, ale i odchod. Poté, co si vyberete zboží, načtete ho u samoobslužné pokladny a zaplatíte kartou. Nemáte-li chytrý telefon, můžete zde nakoupit se zákaznickou kartičkou.
Prodejna se nachází v přízemí budovy D Krajského úřadu Libereckého kraje (U Jezu 525/4, Liberec – vchod u boku od krajského parkovacího domu). V budově D bývaly dílny Výzkumného ústavu textilních strojů, kterou kraj spolu s pozemky a sousední administrativní budovou koupil v roce 2014 a přestavěl na Evropský dům.
Projekt i výstavbu realizovala společnost Knowingstore za nabídkovou cenu cca 2,976 mil. Kč s tím, že součástí bylo i pořízení a instalace vybavení showroomu, kombinovaného výdejního boxu s neutrální a chlazenou částí, technologie pro bezobslužný prodej a úprava místnosti v mezipatře, kde se plánují workshopy.