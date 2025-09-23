Na rozvozovou mapu Rohlíku přibylo 70 měst a obcí

Online supermarket Rohlik.cz expanduje do jižních Čech, nově zde nabídne plnohodnotný rozvoz do více než 70 měst a obcí. Dosud společnost tento region pokrývala pouze v rámci výdejních míst Rohlík Point.
Na mapu doručení nově přibudou například České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Jindřichův Hradec, Třeboň či Kardašova Řečice.
Na rozšíření do jižních Čech čekaly tisíce zákazníků, jsem rád, že jim nyní můžeme přinést stejné pohodlí, jaké znají naši zákazníci v jiných regionech, říká Martin Beháň, Managing Director CEE. Službu rozvozu tak podle něj bude Rohlik.cz nabízet už 98 % obyvatel Česka.
Cena za rozvoz se v rámci jednotlivých rozvozových oken během jednoho dne liší, například na adresu v Kardašově Řečici aplikace aktuálně nabízí dopravné od 109 do 139 Kč.
Dovážku nákupu až ke dveřím svým zákazníkům nabízí také klasické obchodní řetězce. Dlouhodobě je vozí Tesco, Billa takto obslouží zákazníky v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Z Albertu si můžete nákup objednat, jestliže bydlíte v Brně, Olomouci, Přerově, Prostějově, Ostravě, Frýdku-Místku, Havířově, Zlíně, Otrokovicích a jejich okolí.
Prostřednictvím kurýrních služeb Foodora a Wolt doručuje nákupy také řetězec Penny, aktuálně do 26 českých a moravských měst.