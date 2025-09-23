Měšec.cz  »  Na rozvozovou mapu Rohlíku přibylo 70 měst a obcí

Na rozvozovou mapu Rohlíku přibylo 70 měst a obcí

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Rohlík.cz Autor: Rohlik.cz

Online supermarket Rohlik.cz expanduje do jižních Čech, nově zde nabídne plnohodnotný rozvoz do více než 70 měst a obcí. Dosud společnost tento region pokrývala pouze v rámci výdejních míst Rohlík Point.

Na mapu doručení nově přibudou například České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Jindřichův Hradec, Třeboň či Kardašova Řečice.

Na rozšíření do jižních Čech čekaly tisíce zákazníků, jsem rád, že jim nyní můžeme přinést stejné pohodlí, jaké znají naši zákazníci v jiných regionech, říká Martin Beháň, Managing Director CEE. Službu rozvozu tak podle něj bude Rohlik.cz nabízet už 98 % obyvatel Česka.

Cena za rozvoz se v rámci jednotlivých rozvozových oken během jednoho dne liší, například na adresu v Kardašově Řečici aplikace aktuálně nabízí dopravné od 109 do 139 Kč.

Dovážku nákupu až ke dveřím svým zákazníkům nabízí také klasické obchodní řetězce. Dlouhodobě je vozí Tesco, Billa takto obslouží zákazníky v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Z Albertu si můžete nákup objednat, jestliže bydlíte v Brně, Olomouci, Přerově, Prostějově, Ostravě, Frýdku-Místku, Havířově, Zlíně, Otrokovicích a jejich okolí.

Prostřednictvím kurýrních služeb Foodora a Wolt doručuje nákupy také řetězec Penny, aktuálně do 26 českých a moravských měst. 

Penny rozšiřuje nabídku rozvozu nákupu domů do dalších měst. Kolik služba stojí? Přečtěte si také:

Penny rozšiřuje nabídku rozvozu nákupu domů do dalších měst. Kolik služba stojí?

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

O zákonném pojištění vkladů ví ¾ Čechů, pravidla ale neznají. Jste na tom lépe?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 23. 9. 2025

Dále u nás najdete

Z venkovních koupališť do aquaparků a krytých bazénů

AI odhalí vědomí u pacientů v kómatu až o týden dříve

Na Zbraslavi začala stavba největšího datacentra u nás

Test Renault 4 E-Tech: Retro s pořádnou dávkou moderny

Mění se dávky i životní minimum. Ovlivní to exekuční srážky?

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

Jak funguje obnovitelná nafta?

Jak Prima digitálně podporují Zrádce

Hravě na digitální dovednosti s dotací 50 000 Kč

Pojišťovny zaplatí psychoterapii v mobilu, podobá se Duolingu

Konec Windows 10 je za rohem. Co byste měli udělat?

10+1 zaručených tipů, jak vytěžit maximum ze slevových akcí

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

„No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Nové testy odhalí, zda žena nemá v těle virus HPV

Lovebrand, který přetrval generace. Merkur je víc než hračka

Jak bude otevřeno v neděli 28. září?

Certifikace 777X nejde tak rychle, jak Boeing doufal

Jak stát bojuje proti manipulacím kolem voleb na sítích?

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).