Měšec.cz  »  Na rozvozovou mapu Rohlíku přibylo 70 měst a obcí

Na rozvozovou mapu Rohlíku přibylo 70 měst a obcí

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Rohlík.cz Autor: Rohlik.cz

Online supermarket Rohlik.cz expanduje do jižních Čech, nově zde nabídne plnohodnotný rozvoz do více než 70 měst a obcí. Dosud společnost tento region pokrývala pouze v rámci výdejních míst Rohlík Point.

Na mapu doručení nově přibudou například České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Jindřichův Hradec, Třeboň či Kardašova Řečice.

Na rozšíření do jižních Čech čekaly tisíce zákazníků, jsem rád, že jim nyní můžeme přinést stejné pohodlí, jaké znají naši zákazníci v jiných regionech, říká Martin Beháň, Managing Director CEE. Službu rozvozu tak podle něj bude Rohlik.cz nabízet už 98 % obyvatel Česka.

Cena za rozvoz se v rámci jednotlivých rozvozových oken během jednoho dne liší, například na adresu v Kardašově Řečici aplikace aktuálně nabízí dopravné od 109 do 139 Kč.

Dovážku nákupu až ke dveřím svým zákazníkům nabízí také klasické obchodní řetězce. Dlouhodobě je vozí Tesco, Billa takto obslouží zákazníky v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Z Albertu si můžete nákup objednat, jestliže bydlíte v Brně, Olomouci, Přerově, Prostějově, Ostravě, Frýdku-Místku, Havířově, Zlíně, Otrokovicích a jejich okolí.

Prostřednictvím kurýrních služeb Foodora a Wolt doručuje nákupy také řetězec Penny, aktuálně do 26 českých a moravských měst. 

Penny rozšiřuje nabídku rozvozu nákupu domů do dalších měst. Kolik služba stojí? Přečtěte si také:

Penny rozšiřuje nabídku rozvozu nákupu domů do dalších měst. Kolik služba stojí?

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

O zákonném pojištění vkladů ví ¾ Čechů, pravidla ale neznají. Jste na tom lépe?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 22. 9. 2025

Dále u nás najdete

Lidé platí tisíce za vitamíny a léky v infuzích, přínos je ale pochybný

Aplikace řekne, kdy jít na prohlídku. Časem ukáže i čekací doby

Před operací neušel ani pár kroků bez zadýchání

„No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

Za tři dny začnou v EU platit revoluční pravidla pro data

Cesta k superrychlému ethernetu

Digitální tvůrci dostali další nástroj, jak si nechat zaplatit za obsah

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Recept na domácí kaiserky zvládne i nezkušený kuchař

Češi spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat

Léky chránící před HIV jsou nově i v injekcích

Jak Prima digitálně podporují Zrádce

Nebezpečné léky s rizikem předávkování byly populární i u nás

Jak stát bojuje proti manipulacím kolem voleb na sítích?

Zakladatel Notina chystá projekty prémiového nájemního bydlení

Spojené státy přicházejí o turisty. Které země z toho profitují?

Hravě na digitální dovednosti s dotací 50 000 Kč

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Nejaktivnější e-shopy měsíčně posílají desítky e-mailů

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).