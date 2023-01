Nechce se vám podávat přiznání a přehledy? Na přihlášení k paušální dani máte už jen dva dny

Zájemcům o vstup do režimu paušální daně pro rok 2023 zbývají na přihlášení už jen dva dny. Podmínkou totiž je, abyste do úterý 10. ledna 2023 podali finančnímu úřadu formulář Oznámení o vstupu do paušálního režimu.





Můžete tak učinit buď přímo na podatelně, poštou, nebo elektronicky přes datovou schránku či pomocí elektronického formuláře na webu online finančního úřadu na stránce MOJE daně.





K paušální dani se nově přihlásíte i s příjmy do 2 milionů. Pokud váháte, jestli se vám paušální daň vyplatí, můžete si to spočítat na kalkulačce Ministerstva financí.

Od letošního roku se mohou přihlašovat k paušální dani i podnikatelé s ročními příjmy do 2 mil. Kč. V důsledku tohoto rozšíření se ale od letoška zavedla tři paušální pásma s odlišnými měsíčními zálohami:

1. pásmo 6208 Kč měsíčně,

2. pásmo 16 000 Kč měsíčně,

3. pásmo 26 000 Kč měsíčně.

Příslušnost k danému pásmu závisí na výši příjmů a druhu vykonávané samostatné činnosti (která určuje zase příslušnost k určité výši uplatnitelného výdajového paušálu.