Na poště si půjde vyzvednout balíky doručované PPL. Zatím jen někde

Jestliže vám zásilku doručuje přepravní společnost PPL, můžete si nově jako výdejní místo zvolit pobočku České pošty. Služba zatím funguje v pilotním režimu na zhruba třech stovkách pošt.
Testování potrvá zhruba do poloviny příštího roku, uvedla ředitelka pobočkové sítě České pošty Pavla Blumenschhein s tím, že pokud bude spolupráce úspěšná, dojde k rozšíření na další pobočky a bude možné zásilky i podávat.
Společnost PPL se snaží dlouhodobě rozšiřovat svou síť výdejních míst a boxů, nyní jich má i díky spolupráci s Českou poštou na 9000.
Naším cílem je, aby si příjemci mohli své zásilky vyzvednout flexibilně a co nejpohodlněji do 10 minut od domova. Tímto krokem zvyšujeme hustotu naší sítě v místech s vysokou poptávkou a dáváme tím příjemcům další možnost volby výdejního místa, které jim nejlépe vyhovuje, vysvětluje Michaela Machovcová, manažerka expanze sítě výdejních míst PPL.
Obdobnou spolupráci navázala Česká pošta loni v listopadu s přepravní společností DPD.