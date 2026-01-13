Na OČR můžete letos dostat víc. Spočítejte si, kolik vám přijde, když zůstanete doma na paragraf

Chcete vědět, kolik letos dostanete, když vám onemocní dítě nebo další členové rodiny? Využijte naši kalkulačku ošetřovného aktualizovanou pro rok 2026.
Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského pojištění, tedy na něj dosáhne pouze ten, kdo má toto pojištění hrazené.
Jestliže jste zaměstnaní v rámci klasického pracovního poměru, toto pojištění za vás automaticky odvádí zaměstnavatel. Pokud pracujete na dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o provedení činnosti (DPČ), nemocenské pojištění se vás týká, jen pokud váš výdělek překročí určitou mez.
- U DPP je od ledna 2026 platný limit 12 000 Kč.
- U DPČ zůstává limit 4500 Kč.
Pokud patříte mezi OSVČ, máte na ošetřovné nárok, jen pokud si nemocenské pojištění hradíte dobrovolně.
Ošetřovné lze čerpat nejen na nemocné dítě, ale i na další členy rodiny, kteří s vámi žijí ve společné domácnosti. Nezbytnost ošetřování musí ovšem vždy potvrdit ošetřující lékař.
Jestliže pečujete o dítě do 10 let, vedle nemoci vám na ošetřovné vznikne nárok i v případech, kdy je škola či školka dítěte uzavřená kvůli nepředvídatelné situaci typu havárie vody nebo chřipková epidemie.
Ošetřovné lze čerpat nanejvýš 9 kalendářních dní, rodiče se současně mohou u nemocného dítěte jednou vystřídat. Samoživitelé mohou ošetřovné čerpat až 16 dní.
Vedle klasického OČR lze pak čerpat také dlouhodobé ošetřovné. Dlouhodobou péči lze přitom vedle dětí a příbuzných žijících ve společné domácnosti poskytovat také dalším příbuzným v přímé linii. Tedy: tchýni, tchánovi, snaše, zeťovi, neteři, synovci, tetě nebo strýci ale i manželovi, manželce nebo partnerovi těchto příbuzných. Druh nebo družka ošetřované osoby na dávku dosáhnou, jen pokud mají společné trvalé bydliště.
Zásadní podmínkou je také to, aby se pečující osoba dostatečně dlouho účastnila nemocenského pojištění: minimálně 90 dní v předchozích 4 kalendářních měsících. Pro OSVČ jsou podmínkou minimálně 3 měsíce účasti na nemocenském pojištění bezprostředně předcházející čerpání dávky.
Dlouhodobé ošetřovné lze pobírat maximálně 90 dní a 1× za rok.
Nedejte se!
Podle odborníků na pracovní právo mají rodiče menších dětí, které jsou nemocné často, mnohdy obavy, jak se na jejich absenci v práci bude dívat zaměstnavatel. Zákon je ale v tomto případě na jejich straně. Právník Miroslav Hnilica z advokátní kanceláře Spring Walk radí:
Zaměstnavatel nemá žádné právo posuzovat, zda máte na ošetřovné nárok. Zdravotní stav posuzuje pouze lékař a s tím i související vznik nároku na ošetřovné.
- Četnost absencí, pokud jsou oprávněné, rozhodně není důvodem k výpovědi.
- Zaměstnavatel nemůže chtít, abyste si na dobu péče o dítě vzali dovolenou.
- Absenci v práci si nemusíte nijak nahrazovat.
- Přípustné nejsou ani jakékoli sankce.
Ošetřovné 2026: Jak se počítá
Při výpočtu ošetřovného se vychází z denního vyměřovacího základu, kterým je průměr hrubých příjmů za uplynulý rok (12 kalendářních měsíců před měsícem, kdy jste na OČR nastoupili) přepočítaných na den.
Tento denní vyměřovací základ se následně sníží prostřednictvím redukčních hranic a ošetřovné se poté vypočítá jako 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.
Pro rok 2026 budou platit následující redukční hranice:
- 1. redukční hranice 1633 Kč: z částky do této hranice se započítá 90 %.
- 2. redukční hranice 2449 Kč: z částky mezi 1. a touto 2. redukční hranicí se započítá 60 %.
- 3. redukční hranice 4897 Kč: z částky mezi 2. a 3. redukční hranicí se započítá 30 %.
- K částce nad 3. redukční hranici se nepřihlíží.
Stejným způsobem se dávka počítá, i pokud jde o dlouhodobé ošetřovné.
Díky zvýšení těchto redukčních hranic tak lidé od určitého příjmu – zhruba 47 tis. Kč – dosáhnou na vyšší dávky. Podrobnosti v článku: Ošetřovné 2026: Spočítali jsme, kdo dosáhne na vyšší dávku
Na kolik by vyšlo ošetřovné vám, si můžete spočítat na naší kalkulačce. Pro práci s kalkulačkou byste měli znát váš vyměřovací základ. Jde o údaj, který najdete na výplatní pásce.