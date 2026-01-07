Měšec.cz  »  Na nízké sazby nečekejte, hypotéky mírně zdražily

Na nízké sazby nečekejte, hypotéky mírně zdražily

Monika Veselíková
Dnes
Bydlení, hypotéka, byty Autor: Shutterstock

Po poklesu hypotečních sazeb v minulých měsících došlo se začátkem roku 2026 k prvnímu mírnému růstu. Podle Swiss Life Hypoindexu se průměrná nabídková sazba v lednu zvýšila na 4,94 %, což znamená nárůst o tři bazické body.

Podle expertů společnosti Swiss Life Select, která hypoindex sestavuje, se hypoteční trh dostal do fáze stagnace. Zájemcům o hypotéku proto radí na další pokles sazeb nečekat. Pokles hypotečních sazeb se definitivně zastavil. V loňském roce jsme sice ještě viděli velmi mírné zlevňování, ale už tehdy bylo zřejmé, že se trh blíží bodu zlomu. Ten se projevil v prosinci, kdy některé banky začaly své hypoteční sazby zvolna zvyšovat. Tento vývoj může v omezené míře pokračovat i dál, nemělo by ale jít o nic dramatického, spíše o kosmetické úpravy, vysvětluje Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.

Měsíční splátka hypotečního úvěru ve výši 3,5 mil. Kč sjednaného do 80 % odhadní hodnoty nemovitosti (LTV) se splatností 25 let při průměrné nabídkové sazbě 4,94 % p. a. se na počátku ledna 2026 mírně zvýšila na 20 337 Kč.

V roce 2026 bychom tak podle Kadeřábka měli počítat spíše s pokračující stagnací než s výraznějšími pohyby úrokových sazeb. Česká národní banka navíc opakovaně zdůrazňuje, že prostor pro rychlejší snižování základních sazeb zůstává omezený a bude se odvíjet především od udržitelného vývoje inflace a celkové kondice domácí ekonomiky. Jakkoli se nyní inflace v české ekonomice jeví pod kontrolou, do budoucna na ni mohou mít dopad zahraniční vlivy, které v tuto chvíli představují největší nejistotu.

Tabulka znázorňující průměrné nabídkové sazby u jednotlivých fixací hypotečních úvěrů, Swiss Life Hypoindex.

Průměrné nabídkové sazby u jednotlivých fixací za leden 2026.

Autor: Swiss Life Select

Banky podle expertů ve svých očekáváních vycházejí z předpokladu, že se budou hypoteční sazby po většinu roku 2026 pohybovat převážně v pásmu 4,5–5,0 %. 

Zásadní roli bude v roce 2026 sehrávat konkurenční boj o bonitní klienty, především při refinancování hypoték sjednaných v letech 2020 a 2021. Tady banky svedou nejtvrdší souboj a nabídnou individuální slevy na úrokových sazbách, říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Hypoteční trh by podle něj měl letos fungovat ve stabilním a relativně předvídatelném prostředí, ve kterém ale zároveň nebude příliš prostoru pro spekulace na další výrazné snižování sazeb. Racionálnější strategií je proto přesunout pozornost od načasování sazeb k dlouhodobému finančnímu plánování – tedy k optimalizaci splátek, volbě délky fixace a promyšlené kombinaci financování bydlení s dalšími investičními a zajišťovacími nástroji, uzavírá Sýkora.

