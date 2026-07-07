Na mateřskou u dalšího dítěte dosáhne více žen. I když už jim netrvá pojištění

Od 1. července 2026 může nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) vzniknout i ženám, které nesplňují potřebnou dobu nemocenského pojištění z aktuálního zaměstnání nebo podnikání, případně už aktuálně nemocensky pojištěné nejsou.
Změna se týká maminek, které čekají další dítě do 4 let od předchozího porodu. Pokud kvůli předchozímu porodu pobíraly mateřskou, jak se zkráceně peněžité pomoci v mateřství říká, a před nástupem na mateřskou dovolenou se v posledních 4 letech účastnily nemocenského pojištění alespoň 540 kalendářních dnů, může jim vzniknout nárok na PPM i tehdy, když by podle běžných pravidel podmínky nesplnily.
Standardně totiž platí, že pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství musí být splněná účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou. Zároveň musí být žena v době nástupu nemocensky pojištěná, případně být ve 180denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání.
Nová úprava tak pomůže zejména ženám, kterým mezi dvěma porody skončilo zaměstnání, netrvá jim ochranná lhůta a z aktuálního pojistného vztahu by na mateřskou nedosáhly. Nárok ale nevznikne automaticky každé ženě bez pojištění. Podmínkou je předchozí pobírání PPM a dostatečně dlouhá účast na nemocenském pojištění v minulosti.
Výše nové mateřské se v těchto případech stanoví z denního vyměřovacího základu, který sociálka použila při výpočtu předchozí peněžité pomoci v mateřství, ovšem s aktuálními redukčními hranicemi.
Nové pravidlo se použije jen u žen, které na peněžitou pomoc v mateřství nastoupí nejdříve 1. července 2026. Nárok na dávku naopak nevznikne, pokud žena čerpá obdobnou dávku v jiném státě Evropské unie.
Pro uplatnění nároku na PPM je v tomto případě třeba využít formulář Žádost o peněžitou pomoc v mateřství pro ženy bez účasti na pojištění.