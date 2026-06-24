Na mamograf se od července dostanete snadněji. Žádanka nebude vždy nutná

Ženy od 45 let budou mít od července jednodušší přístup k mamografickému screeningu. V odůvodněných případech už nebudou muset předem shánět žádanku.
Ženy od 45 let mají nárok na screeningové mamografické vyšetření jednou za dva roky. Standardně jim na něj žádanku vystavuje praktický lékař nebo gynekolog při preventivní prohlídce. Od 1. července 2026 se ale cesta na vyšetření zjednoduší.
Pokud žena splňuje podmínky screeningu, tedy věk od 45 let a dvouletý interval od posledního vyšetření, nebude v odůvodněných případech nezbytné, aby si předem obstarávala žádanku u svého lékaře. Mamografická centra budou moci administrativně vyřešit vyšetření i u ženy, která přijde bez předem vystavené žádanky.
Základní a doporučenou cestou ale zůstává návštěva praktického lékaře nebo gynekologa. Nová možnost má pomoci hlavně v případech, kdy žena žádanku ztratila, není registrovaná u praktika nebo gynekologa, případně reaguje na připomínku screeningového centra. Využití této možnosti bude záviset také na kapacitách a organizačních možnostech konkrétního pracoviště.
Účast na mamografickém screeningu v Česku v posledních letech mírně stoupá a aktuálně překračuje 60 %. Podle VZP ale stále zůstává významná skupina žen, které vyšetření neabsolvují.
Důvodem mohou být obavy z výsledku, neochota, neznalost nároku na vyšetření nebo prostě nejistota, jak se k mamografu dostat. Proto jsme se s Ministerstvem zdravotnictví, ostatními zdravotními pojišťovnami a odbornými společnostmi dohodli na rozvolnění pravidel pro přístup na vyšetření. Naším cílem je oslovit i ženy, které dnes na screening nechodí, a současně neztratit ty, pro které je stávající cesta k mamografii zbytečně složitá. Administrativní překážka by neměla být důvodem, proč žena vyšetření neabsolvuje, říká Ivan Duškov, ředitel VZP ČR.
Změnu vítají také pacientské organizace.
Každá odstraněná překážka na cestě k vyšetření může znamenat zachráněný život. Ať už jde o překážku v hlavě ženy, nebo o administrativní komplikaci. S příběhy, kdy žena nešla včas na mamograf proto, že nevěděla, jak se k vyšetření dostat, nebo ho odkládala, protože se cítila zdravá, se bohužel setkáváme velmi často, říká Nikol Pazderová, manažerka projektu Bellis, který realizuje Aliance žen s rakovinou prsu.
Pokud chce žena podstoupit preventivní mamografické nebo ultrazvukové vyšetření mimo stanovený věkový interval, tedy před 45. rokem věku, nebo častěji než jednou za dva roky, hradí si jej zpravidla sama. VZP svým klientkám na toto vyšetření přispívá 500 Kč.