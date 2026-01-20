Na lyže do zahraničí se dostanete i vlakem. Ukážeme, kterými spoji tam dojedete

Ne každý má možnost nebo se odváží v zimě jet do zahraničí na lyže autem. Do řady zahraničních středisek se ale dá dostat i vlakem. Jak upozornil Petr Moravec, výkonný ředitel Svazu osobních železničních dopravců SVOD Bohemia, nabídka vhodných spojů se stále rozšiřuje a čím dříve jízdenky u dopravců v předprodeji koupíte, tím levnější cenu získáte.
Slovensko
Slovensko podle něj patří dlouhodobě mezi nejlépe dostupné lyžařské destinace z ČR po železnici. Přímé dálkové vlaky tam míří z Prahy i Moravy do Štrby či Popradu-Tater, odkud je zajištěna návaznost do středisek Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica a Starý Smokovec.
Přímé spoje dále zastavují také v Liptovském Mikuláši a Ružomberoku, které jsou výchozími body pro oblast Jasná – Chopok v Nízkých Tatrách a střediska Malinô Brdo či Donovaly. Přímé vlaky do Žiliny a Vrútek umožňují pohodlný přístup do oblasti Vrátna v Malé Fatře, vyjmenoval další možnosti Moravec.
V nabídce jsou přitom podle něj spoje tří dopravců, několikrát denně v různých časových polohách včetně denních či nočních vlaků nebo spoje SC Pendolino.
Rakousko
Rakousko podle Moravce nabízí díky velmi kvalitní železniční infrastruktuře dobré možnosti cestování vlakem až do horských oblastí. Od letoška je také více příležitostí, jak tam jet na lyže přímým spojením díky otevření nového železničního spojení pro vysoké rychlosti Koralmbahn mezi Grazem a Klagenfurtem.
Na lyže do Korutan můžete novou tratí přímým spojem z Prahy do Klagenfurtu a Villachu (3× denně v každém směru).
Z Villachu navazuje hustá síť regionálních vlaků do hlavních korutanských lyžařských oblastí. Do střediska Nassfeld se cestuje regionálním vlakem do Hermagoru a dále navazující autobusovou nebo skibusovou linkou. Oblasti Bad Kleinkirchheim a Katschberg jsou dostupné kombinací vlaků do Spittal-Millstättersee a následných autobusových spojů. Gerlitzen Alpe je dosažitelný příměstskými vlaky systému S-Bahn Kärnten do stanice Annenheim a následně místní autobusovou dopravou k lanovce. Oblast Ossiacher See leží přímo na trase příměstské železnice kolem jezera a obsluhují ji zastávky S-Bahnu Kärnten, vyjmenoval šéf SVOD Bohemia.
Dále zmínil možnost cestovat z Prahy do Salcburska, kdy z Prahy jezdí do Lince přímé mezinárodní dálkové vlaky, na které tu pak navazují spoje právě do Salzburgu:
Město je výchozím bodem do celé řady vyhlášených středisek, jako jsou Zell am See, Bad Gastein, Bad Hofgastein, Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn, Flachau, Wagrain nebo Obertauern. Přímé vlakové spojení vede například do Zell am See, odkud navazují autobusy do Kaprunu a dalších částí regionu, nebo do Bad Gasteinu a Bad Hofgasteinu, kde jsou železniční stanice umístěny přímo v centrech středisek. Do oblasti Saalbach-Hinterglemm se dostanete přes Zell am See s návaznou autobusovou dopravou, do Flachau, Wagrainu či Altenmarktu-Zauchensee přes stanice St. Johann im Pongau nebo Radstadt.
Do Tyrolska a západní části rakouských Alp se dostanete opět přes Linec, tentokrát směr Innsbruck a případně dál směr Arlberg.
Innsbruck je hlavním železničním uzlem regionu a výchozím bodem do celé řady lyžařských oblastí. Dál na západ od Innsbrucku jsou to oblasti St. Anton am Arlberg nebo okolí Landecku, odkud jsou autobusovými linkami dostupná střediska Ischgl, Serfaus-Fiss-Ladis nebo Nauders. Regionální vlaky a navazující autobusové spoje zde vytvářejí velmi dobře fungující síť dopravy do jednotlivých údolí.
Polsko
Do Polska na běžky se zase dostanete z Tanvaldu, kde je přípoj na rychlík z a do Prahy přes Harrachov do polské stanice Polana Jakuszycka.
Německo
Podmínky nákupu jízdenky Deutschland Ticket najdete na stránkách německých drah DB Bahn a dalších dopravců či dopravních svazů.
Pojedete-li vlakem do Mnichova, můžete pak pokračovat regionálními spoji do středisek, jako je Garmisch-Partenkirchen.
Pro cestu tam i zpět po Německu lze využít tzv. Deutschland Ticket, který aktuálně stojí 63 eur měsíčně a je možné jej pořídit on-line. Tento lístek platí jeden měsíc na všechny regionální vlaky (platí pro spoje RE, RB a S-Bahn, MHD či regionální autobusové spoje), městskou dopravu i autobusy. Je to ideální volba pro lyžaře, kteří chtějí cestovat regionálními spoji od česko-německých hranic až do alpských středisek, například do Garmisch-Partenkirchenu nebo Oberstdorfu, případně do dalších destinací v Bavorských Alpách, informoval Moravec.
Do šumavského střediska Železná Ruda Bayerisch Eisenstein se zase dostanete bez přestupu rychlíkem z Prahy do hraniční stanice Železná Ruda – Alžbětín, která leží přímo pod Velkým Javorem uprostřed Šumavy na českoněmecké hranici. Na nádraží se najíst či ubytovat.
Švýcarsko
Noční vlak EuroNight Praha – Curych nabízí přímé spojení do Basileje a Curychu, odkud navážete dalšími vlaky např. do lyžařských středisek Davos, St. Moritz, Engelberg nebo Zermatt.
Jak cestou na lyže získat nejvýhodnější ceny
Jak už jsme zmínili v úvodu, výhodnější jízdenky získáte, pokud cestu plánujete dopředu. Koupě cenově nejvýhodnější jízdenky je samozřejmě vykoupená rizikem nutnosti storna.
Zejména akční jízdenky v Německu či Rakousku nejdou většinou vrátit, pokud se změní plán cesty, upozornil Moravec, podle kterého všichni dopravci pracují s tzv. dynamickým jízdným a mají cenově výhodné nabídky pro včasné nákupy jízdenek, zejména při online nákupu na stránkách jednotlivých dopravců. Naopak nejvíce za jízdenky zaplatíte při nákupu na poslední chvíli na nádraží u pokladny.
Při cestě do zahraničí se podívejte jak na ČD, tak na nabídky partnerských dopravců – zejména rakouských a německých drah. Při cestách po ČR s více dopravci se vyplatí porovnat si nabídky jednotlivých dopravců a tzv. jednotného jízdného oneTicket. Děti, studenti a senioři cestují na území ČR se slevou – a to i v té části úseku, který je součástí mezinárodní trasy. Proto je vždy potřeba pro určení ceny zadat přesné údaje o jednotlivých cestujících, radí výkonný ředitel svazu železničních dopravců s tím, že pak ale nesmíte zapomenout také na platné doklady, kterými prokážete nárok na využitou slevu.
Jede-li vás více, je výhodné kupovat jízdné společně pro celou skupinu, protože můžete dosáhnout na zvýhodněné skupinové jízdné . Například u Českých drah platí do 31. 3. 2026 při nákupu on-line 25% sleva z určitých typů jízdenek pro skupiny dvou až pěti cestujících.
Prostudujte si další oblastní nabídky dopravců, či tzv. integrovaných dopravních systémů a svazů. V Německu jsou v nabídce pro víkendové cestování oblastní zvýhodněné jízdenky (Bavorsko, Sasko apod.), podobně v ČR jsou v nabídce na úrovni krajů či oblastí zvýhodněné víkendové turistické síťové jízdenky, dodal závěrem s tím, že dražší jsou také cesty v pátek a v neděli kvůli větší poptávce. Levněji jízdenky mohou vyjít v sobotu nebo během pracovního týdne.