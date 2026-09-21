Na kroužky dávali až 1500 Kč na dítě. Peníze došly během pár dnů, žádat lze dál

Pokud máte nezletilé děti, můžete v rámci projektu https://www.darujemekrouzky.cz/ získat až 1500 Kč na volnočasové aktivity vašeho dítěte. Peníze určené pro první pololetí školního roku 2026/2027 se ale vyčerpaly jen pár dnů po spuštění výzvy. Žádosti přesto můžete dál podávat, dostanou se však zatím pouze „pod čáru“.
Výzva začala ve středu 16. září 2026 v 09:00 hodin. Již v prvních minutách byl web programu zcela přetížený a nebylo možné načíst požadované aktivity. Podle informací žadatelů se to však během dne zlepšilo a žádosti bylo možné podávat. V předchozích letech start programu byl vždy přesně o půlnoci daného dne.
Rozpočet je aktuálně vyčerpán a přidělování příspěvků tak bylo pozastaveno. Nadále je ale možné podat žádost pod čarou. Po jejím schválení Vám vytvoříme rezervaci a příspěvek fyzicky přidělíme, jakmile se uvolní nové prostředky. Vzhledem k nastavené expiraci příspěvků očekávejte, že se na první žádosti pod čarou dostane nejdříve 30 dní po zahájení programu.
Podle původního harmonogramu je možné žádosti podávat až do 24. 11 2026. Na aktuální výzvu organizátoři vyčlenili 4 mil. Kč (zákaznická administrace zobrazovala 3 300 000 Kč). Už několik dnů po jejím zahájení ale portál Aktivní město uvádí, že je rozpočet vyčerpaný a přidělování dalších příspěvků bylo pozastaveno.
Můžete žádat jako náhradníci
O podporu však můžete požádat i nadále. Po schválení se žádost zařadí tzv. „pod čáru“ a peníze dostanete v případě, že se do programu vrátí nevyužité prostředky přechozích žadatelů. Přidělené vouchery totiž platí 30 dnů. Pokud je příjemce během této doby neuplatní, mohou se peníze přesunout k dalším žadatelům
Podle informací na portálu Aktivní město se tak na první žádosti pod čarou mohou prostředky dostat nejdříve zhruba měsíc po zahájení programu. Platnost voucherů 30 dnů potvrzují také aktuální podmínky projektu.
Projekt Darujeme kroužky dětem organizuje Česká rada dětí a mládeže a je určen dětem ve věku od 3 do 18 let z rodin v tíživé finanční situaci. Na jedno dítě lze za pololetí získat 1500 Kč, a to ve formě tří voucherů po 500 Kč. Za celý školní rok tak může pomoc dosáhnout až 3000 Kč na dítě.
Výše příspěvků
- 3× 500 Kč za každé 1 dítě formou virtální poukázky pro jedno pololetí
- To samé můžete získat pro další pololetí. Žádost opakujete po otevření nové výzvy.
Pokázku uplatníte v podporovaných zařízeních, ty najdete na webu organizátora. Typicky jde o domy dětí a mládeže, základní umělecké školy, skautské oddíly apod. Peníze tak můžete použít například na sportovní, hudební, výtvarné, technické či jiné dlouhodobé kroužky. Uhradit jimi lze také členské příspěvky, výpravy, soutěže či soustředění, zapůjčení hudebního nástroje nebo sportovního vybavení a za určitých podmínek také část vybavení potřebného pro danou aktivitu.
Podmínky příspěvků:
- Pobírání příspěvku/bonusu na dítě
- nebo odměny pěstouna
- nebo příspěvku při pěstounské péči
U českých rodin web projektu aktuálně uvádí jako podmínku pobírání bonusu na dítě, příspěvku na péči, odměny pěstouna nebo příspěvku při pěstounské péči.
Svů nárok musíte doložit dokumentem od Úřadu práce, který nesmí být starší než 6 měsíců. Podpora je dostupná také rodinám ukrajinských uprchlíků, pokud splní stanovené podmínky.
Tip: Pokud máte starší dokument, na vaši žádost vám Úřad práce vystaví seznam vyplacených dávek, který také můžete použít pro žádost o příspěvky. Vystavení tohoto dokumentu je buď ihned osobně na pobočce úřadu, nebo zhruba do 14 dnů při žádosti přes datovou schránku.
Velký zájem o příspěvky není nový. Při loňské výzvě se 3 miliony Kč rozdělily už během prvního dne. Také tehdy organizátoři následně přijímali žádosti pod čarou pro případ, že se některé přidělené příspěvky neuplatní.