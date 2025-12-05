Na klienty VZP míří nový podvod. Tváří se jako průzkum a slibuje odměnu

Klienti VZP se musí mít na pozoru před dalším podvodem. Jejich data se z nich snaží vylákat falešný průzkum, který vyvolává dojem, že je iniciovaný největší zdravotní pojišťovnou. Stránky průzkumu totiž vypadají jako oficiální web VZP.
Podvodníci za jeho vyplnění slibují výhru – tzv. „wellnes kit“ s lékárničkou, dezinfekcí a teploměrem. Místo ní ale účastníci průzkumu riskují ztrátu citlivých dat i peněz. Po zodpovězení několika otázek jsou totiž vyzváni k zadání osobních údajů a údajů k bankovnímu účtu, ze kterého se snaží útočníci odcizit prostředky.
I v tomto případě se jedná o další pokus zneužít značku velké společnosti. Lidé se mohou teď před Vánoci snadno nechat nalákat vidinou odměny za vyplnění krátkého dotazníku, ve skutečnosti ale mohou přijít o úspory. Obezřetnost je rozhodně na místě, v žádném případě nevyplňujte žádné osobní ani bankovní údaje, varuje Jan Svoboda, ředitel Odboru bezpečnosti VZP ČR s poukazem na to, že podobný falešný průzkum už letos VZP jednou řešila. Odměnou tehdy měla být lékárnička.
VZP nyní v souvislosti s novou vlnou podvodů upozorňuje, že nikdy nezasílá e-maily s požadavkem na aktualizaci osobních ani bankovních údajů prostřednictvím odkazu, sms zprávou nebo telefonicky.
Protože má VZP velkou skupinu klientů, podvodníci rádi zneužívají její značku.
