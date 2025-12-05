Měšec.cz  »  Na klienty VZP míří nový podvod. Tváří se jako průzkum a slibuje odměnu

Na klienty VZP míří nový podvod. Tváří se jako průzkum a slibuje odměnu

Gabriela Hájková
Včera
2.10.25 5*/žena, šok, počítač, zděšení, hrůza, podvod Autor: Deposithphotos
Ilustrační obrázek

Klienti VZP se musí mít na pozoru před dalším podvodem. Jejich data se z nich snaží vylákat falešný průzkum, který vyvolává dojem, že je iniciovaný největší zdravotní pojišťovnou. Stránky průzkumu totiž vypadají jako oficiální web VZP.

Podvodníci za jeho vyplnění slibují výhru – tzv. „wellnes kit“ s lékárničkou, dezinfekcí a teploměrem. Místo ní ale účastníci průzkumu riskují ztrátu citlivých dat i peněz. Po zodpovězení několika otázek jsou totiž vyzváni k zadání osobních údajů a údajů k bankovnímu účtu, ze kterého se snaží útočníci odcizit prostředky.

I v tomto případě se jedná o další pokus zneužít značku velké společnosti. Lidé se mohou teď před Vánoci snadno nechat nalákat vidinou odměny za vyplnění krátkého dotazníku, ve skutečnosti ale mohou přijít o úspory. Obezřetnost je rozhodně na místě, v žádném případě nevyplňujte žádné osobní ani bankovní údaje, varuje Jan Svoboda, ředitel Odboru bezpečnosti VZP ČR s poukazem na to, že podobný falešný průzkum už letos VZP jednou řešila. Odměnou tehdy měla být lékárnička. 

VZP nyní v souvislosti s novou vlnou podvodů upozorňuje, že nikdy nezasílá e-maily s požadavkem na aktualizaci osobních ani bankovních údajů prostřednictvím odkazu, sms zprávou nebo telefonicky. 

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

