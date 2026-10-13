Na jednoho absolventa dva důchodci. Český trh práce čeká problém, na který není připravený

V kostce: Z českého trhu práce bude odcházet do důchodu výrazně více lidí, než kolik na něj vstoupí absolventů škol. Rozdíl může kolem roku 2038 dosahovat až 100 00 lidí ročně. Zaměstnavatelé přitom stále přehlížejí pracovníky starší 50 let.
Český pracovní trh čeká výrazná generační obměna. Zatímco dnes patří Česko mezi země s nízkou nezaměstnaností, během příštích let začnou do důchodu odcházet silné populační ročníky. Jenže mladších lidí, kteří by je mohli nahradit, bude podstatně méně.
Na každého jednoho absolventa budeme mít dva lidi nově s nárokem na důchod, upozorňuje Tomáš Ervín Dombrovský, analytik pracovního trhu společnosti Alma Career.
Podle demografických odhadů může v některých letech kolem roku 2038 rozdíl mezi počtem lidí odcházejících do důchodu a mladých lidí vstupujících na pracovní trh dosáhnout přibližně 100 000 osob ročně. Neznamená to automaticky stejný počet neobsazených pracovních míst, jenže firmy budou muset řešit, kde zaměstnance získat.
Jenže nebude moc kde… Češi totiž nové potomky „nerodí“ a migranty v Česku moc nechtějí. V roce 2025 se narodilo nejméně dětí za celou historii statistického sledování od roku 1785.
Padesátníci bez práce stojí stát 61 miliard ročně
Paradoxem je, že zatímco zaměstnavatelé očekávají nedostatek pracovníků, řada lidí starších 50 let má problém najít zaměstnání.
Podle analýzy Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) pro projekt Neviditelní bylo v roce 2023 dlouhodobě bez práce přibližně 111 000 lidí starších 50 let, kteří měli zájem pracovat. Roční ekonomické náklady jejich nezaměstnanosti autoři analýzy vyčíslili na 61,1 miliardy korun. Do této částky započítávají mj. ušlé daně, zákonné odvody a další dopady pro státní finance.
Problémem jsou také pracovní úvazky. Podle Dombrovského pracují na částečný úvazek pouze 2–3 % padesátníků, kteří nepobírají důchod. Lidé, kterým už zdravotní stav nebo fyzická náročnost zaměstnání nedovolují pracovat naplno, tak mají omezené možnosti, jak v práci pokračovat.
Firmy už dnes drží pracovníci starší 60 let
Nedostatek zaměstnanců je patrný zejména ve výrobě a technických profesích. Podle Michala Mikuláška z náborové společnosti Prodator se některé podniky neobejdou bez pracovníků starších 60 let. Týká se to například řidičů kamionů, elektrikářů nebo mechaniků.
Vedle omezené nabídky zkrácených úvazků překážku tvoří také předsudky o schopnosti starších lidí učit se novým věcem, typicky používání AI v pracovním prostředí.
Jednou z možností, jak zkušené zaměstnance udržet, je mj. nabídnout jim kratší pracovní dobu, méně fyzicky náročnou práci nebo pozici mentora, který předává zkušenosti mladším kolegům.
Jenže pokud zaměstnavatelé začnou takové možnosti nabízet až ve chvíli, kdy budou pracovníci skutečně chybět, může už být pozdě.
Český pracovní trh se tak může dostat do zvláštní situace. Dětí se rodí stále méně, starší zaměstnanci narážejí na předsudky a vůči zahraničním pracovníkům má značná část veřejnosti výhrady. Kdo tedy bude za dvacet let pracovat a platit daně?