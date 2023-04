Na internetu půjde zaplatit kartou i bez silného ověření. Půjde však o risk obchodníka

Autor: Shutterstock

Při platbách kartou na internetu zatím vždy dochází k silnému ověření držitele karty, jde totiž o jeho bezpečnost. Nově bude možné, že u transakcí do 700 Kč, resp. do 30 € nebude silné ověření potřeba. Vyplývá to z nových obchodních podmínek pro akceptanty platebních karet, které zveřejnila ČSOB.





Nepůjde však o automatické nastavení pro všechny obchodníky. O vyšší limit placení bez silného ověření u tzv. podlimitních transakcí musí požádat sám obchodník, který umožňuje platby kartou přes internet. Teprve poté mu ČSOB u možní u nízkých transakcí přijímat karty bez silného ověření.





Ale ani tak to neznamená, že třeba odcizenou či zneužitou kartou na internetu zaplatí kdokoli.

Po technické stránce to bude fungovat tak, že banka akceptanta vyšle vydavateli karty požadavek, že transakce kartou nemusí být silně ověřena. Pokud tomu vydavatel karty vyhoví, transakce proběhne. Ale vydavatel karty si může vynutit silné ověření transakce, takže pak ji musí držitel karty potvrdit (např. přes mobil).

Pokud by k silnému ověření u transakcí do 700 Kč nedošlo, transakce by proběhla a následně se zjistilo, že šlo o povodnou transakci, tzv. černý Petr zůstane obchodníkovi. Pokud totiž držitel platební karty prostřednictvím jejího vydavatele namítne neoprávněnost transakce a banka platbu vrátí, musí obchodník peníze vrátit včetně všech nákladů s tím souvisejících.

Je tak na zvážení obchodníka, zda mu urychlení drobných plateb stojí za zvýšené riziko případného sporu.

Drobné platby bez ověření půjde používat pouze při přímém zadání čísla platební karty. Při použití digitalizovaných karet např. v mobilu, Apple Pay, Google Pay, opakovaných plateb atd., silné ověření zůstává.