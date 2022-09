Na berňáku leží zapomenuté peníze z II. důchodového pilíře. Nechybí právě vám? Požádejte o ně online

Autor: © artush - Fotolia.com

Posílali jste peníze do II. pilíře důchodového spoření? Zapátrejte v paměti, zda jste poté, co II. pilíř kvůli politickému boji k 1. lednu 2016 skončil, nezapomněli požádat finanční úřad o výplatu svých úspor.

Možná, že jste mezi 1113 lidmi, kteří se finančnímu úřadu v místě svého trvalého bydliště dosud neozvali a kousek z celkové částky 5 503 810 Kč patří právě vám. Jestliže si nejste jisti, obraťte se na svého správce daně.





Počet poplatníků, kteří mají u svého místně příslušného finančního úřadu evidován z II. pilíře důchodového spoření přeplatek, i částka nevypořádaných prostředků tak jsou stále poměrně vysoké, a to i přesto, že účastníci byli jak penzijními společnostmi, tak finančními úřady o možnosti vyplacení tohoto přeplatku informováni, říká zástupce generálního ředitele Finanční správy Jan Ronovský.

V době, kdy II. pilíř důchodového spoření skončil, posílaly penzijní společnosti veškeré vklady spořitelů na účty finančních úřadů. Ty je však nevracely lidem zpět automaticky, bylo nutné o ně požádat. Tato možnost však ke konci roku 2023 definitivně skončí a poté budou nevyplacené peníze převedeny do státního rozpočtu.

Finanční správa proto nabádá, aby lidé, kteří se o své peníze dosud nepřihlásili, tak v dohledné době učinili. Bez podané žádosti jim peníze nemohou být vyplaceny.

Nejjednodušší je požádat o výplatu svých úspor přes webovou aplikaci, nebo podat na váš finanční úřad písemnou žádost, která vypadá takto:

Karel Zaopatřený

Na Mýtince č. 1

352 01 Aš Narozen: 22. 09. 1980 Finančnímu úřadu v/ve/pro: xxxxx kraj

Územnímu pracovišti v/ve: xxxxx

Adresa.xxxxxxx, PSČ Žádost o vrácení přeplatku na pojistném na důchodovém spoření Podle ustanovení § 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů žádám o vrácení přeplatku na pojistném na důchodové spoření. Přeplatek prosím vraťte na bankovní účet číslo: xxxxxxxxxx / kód banky

Nebo zašlete na adresu: Jméno Příjmení

Ulice

Město, PSČ S pozdravem, Karel Zaopatřený

Finanční úřad vám vrátí peníze do 30 dnů od podání žádosti.

Takzvaný II. pilíř byl od roku 2013 součástí důchodového systému, který původně stál na 3 pilířích. I. pilíř je pouze státní, účast v něm je povinná a zahrnuje platby sociální pojištění.

II. a III. pilíř měly (mají) na starosti penzijní společnosti. Do II. pilíře lidé posílali 2 % své hrubé mzdy, stát jim ke každé platbě posílal 3 % z jejich sociálního pojištění. III. pilíř tvoří bývalé penzijní připojištění, dnes doplňkové penzijní spoření.

Před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v říjnu 2013 tehdejší opozice (ČSSD) druhý pilíř od jeho spuštění ostře kritizovala a prostřednictvím médií vyhrožovala, že až bude u moci, druhý pilíř zruší. To mělo za následek, že lidé do druhého pilíře z obav raději nevstupovali a špatné prodejní výsledky byly dalším argumentem pro jeho zrušení plánovaného opozic