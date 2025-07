Na benzinkách Orlen si budete moci vyzvednout nespotřebované potraviny za lepší cenu

Na benzínkách Orlen bude možné vyzvednout nespotřebované potraviny za sníženou cenu. Síť čerpacích stanic se totiž spojila s projektem Too Good To Go, která se snaží zprostředkovat odběr nespotřebovaných potravin, aby nebylo nutné je vyhazovat.





Služba bude zatím dostupná na deseti stanicích v Praze a na pěti v Brně, brzy by se ale počet míst měl dále rozšířit.

Zájemci o vyzvednutí nespotřebovaných potravin si mohou v síti Orlen přes aplikaci Too Good To Go rezervovat tzv. Dobrovaky se zbožím ze Stop Cafe se sendviči, bagetami a sladkým pečivem až za polovinu původní ceny. Slané Dobrovaky Stop Cafe (např. čerstvé bagety apod.) budou stát 79 Kč (původně hodnota 240 Kč), ty se sladkým pečivem pak 49 Kč (původně 150 Kč).

Jak to funguje? Uživatelé Too Good To Go si přes aplikaci rezervují Dobrovaky Stop Cafe naplněné mixem nespotřebovaných potravin za sníženou cenu. Vyzvednou si je na základě doložení účtenky v aplikaci, v čase, který podnik nastaví. V aplikaci je také možné pověřit vyzvednutím Dobrovaku jinou osobu.