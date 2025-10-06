Měšec.cz  »  Na benzinkách Orlen můžete pořídit levněji další nespotřebované jídlo za výhodnější cenu

Na benzinkách Orlen můžete pořídit levněji další nespotřebované jídlo za výhodnější cenu

Gabriela Hájková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Jídlo, restaurace, food delivery Autor: Depositphotos
Většina podniků dává kídlo do papírových tašek a do nich v dalším obalu, tašku si můžete přinést vlastní

Na vybraných pražských a brněnských čerpacích stanicích Orlen je možné nově rezervovat balíčky s nespotřebovanými potravinami z nabídky občerstvení Stop Cafe přes platformu Nesnězeno. 

Jde už o druhou platformu, přes kterou se dají balíčky pořídit. Podobně síť čerpacích stanic spolupracuje také s projektem Too Good To Go.

Na benzinkách Orlen si budete moci vyzvednout nespotřebované potraviny za lepší cenu Přečtěte si také:

Na benzinkách Orlen si budete moci vyzvednout nespotřebované potraviny za lepší cenu

Obsah balíčků pro Nesnězeno se různí podle denních přebytků. Obecně ale vždy obsahují čerstvé potraviny, které by se jinak nevyužily. V pilotní fázi je možnmé pořídit slaný balíček Stop Cafe za 79 Kč (můžete zde najít např. sendviče, wrapy, paniny či bagety) a sladký balíček Stop Cafe za 49 Kč (např. croissanty a další sladké pečivo). Rezervace i platba probíhají přes aplikaci Nesnězeno s tím, že balíčky je možné vyzvednout mezi 12. a 16. hodinou na vybraných čerpacích stanicích Orlen v Praze a Brně. 

Pokud se spolupráce v testovací fázi osvědčí, mohla by se rozšířit i na další benzinky napříč Českou republikou. 

Na vybraných čerpacích stanicích Orlen mohou zájemci získat balíčky (tzv. Dobrovaky) z nespotřebovaných potravin také přes aplikaci Too Good To Go. I v tomto případě stojí slané Dobrovaky Stop Cafe 79 Kč a ty se sladkým pečivem pak 49 Kč. V tomto případě se potraviny rezervují přes aplikaci Too Good To Go a je možné je vyzvednout s pomocí účtenky v aplikaci, v čase, který podnik nastaví. V aplikaci je také možné pověřit vyzvednutím Dobrovaku jinou osobu.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 3. 10. 2025

Dále u nás najdete

Další a velmi důležitá změna v zaměstnávání zahraničních zaměstnanců

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Lovebrand, který přetrval generace. Merkur je víc než hračka

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Recept na domácí kaiserky zvládne i nezkušený kuchař

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

EU zacílila na technologické giganty kvůli falešným aplikacím

Co strany před volbami slibují v digitální oblasti?

Kauza Jimmy Kimmel jako test svobody slova

Jak vypadá operace kýly s asistencí přes 5G síť

Buffett prodal akcie čínského výrobce elektromobilů a vydělal

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

Jak „workslop“ ničí produktivitu i vztahy na pracovišti

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Život mezi Evropou a Dominikánou: Podnikání s vůní doutníků

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).