Na benzinkách Orlen můžete pořídit levněji další nespotřebované jídlo za výhodnější cenu

Na vybraných pražských a brněnských čerpacích stanicích Orlen je možné nově rezervovat balíčky s nespotřebovanými potravinami z nabídky občerstvení Stop Cafe přes platformu Nesnězeno.
Jde už o druhou platformu, přes kterou se dají balíčky pořídit. Podobně síť čerpacích stanic spolupracuje také s projektem Too Good To Go.
Obsah balíčků pro Nesnězeno se různí podle denních přebytků. Obecně ale vždy obsahují čerstvé potraviny, které by se jinak nevyužily. V pilotní fázi je možnmé pořídit slaný balíček Stop Cafe za 79 Kč (můžete zde najít např. sendviče, wrapy, paniny či bagety) a sladký balíček Stop Cafe za 49 Kč (např. croissanty a další sladké pečivo). Rezervace i platba probíhají přes aplikaci Nesnězeno s tím, že balíčky je možné vyzvednout mezi 12. a 16. hodinou na vybraných čerpacích stanicích Orlen v Praze a Brně.
Pokud se spolupráce v testovací fázi osvědčí, mohla by se rozšířit i na další benzinky napříč Českou republikou.
Na vybraných čerpacích stanicích Orlen mohou zájemci získat balíčky (tzv. Dobrovaky) z nespotřebovaných potravin také přes aplikaci Too Good To Go. I v tomto případě stojí slané Dobrovaky Stop Cafe 79 Kč a ty se sladkým pečivem pak 49 Kč. V tomto případě se potraviny rezervují přes aplikaci Too Good To Go a je možné je vyzvednout s pomocí účtenky v aplikaci, v čase, který podnik nastaví. V aplikaci je také možné pověřit vyzvednutím Dobrovaku jinou osobu.