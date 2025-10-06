Měšec.cz  »  Na benzinkách Orlen můžete pořídit levněji další nespotřebované jídlo za výhodnější cenu

Na benzinkách Orlen můžete pořídit levněji další nespotřebované jídlo za výhodnější cenu

Gabriela Hájková
Dnes
Jídlo, restaurace, food delivery Autor: Depositphotos
Většina podniků dává kídlo do papírových tašek a do nich v dalším obalu, tašku si můžete přinést vlastní

Na vybraných pražských a brněnských čerpacích stanicích Orlen je možné nově rezervovat balíčky s nespotřebovanými potravinami z nabídky občerstvení Stop Cafe přes platformu Nesnězeno. 

Jde už o druhou platformu, přes kterou se dají balíčky pořídit. Podobně síť čerpacích stanic spolupracuje také s projektem Too Good To Go.

Obsah balíčků pro Nesnězeno se různí podle denních přebytků. Obecně ale vždy obsahují čerstvé potraviny, které by se jinak nevyužily. V pilotní fázi je možnmé pořídit slaný balíček Stop Cafe za 79 Kč (můžete zde najít např. sendviče, wrapy, paniny či bagety) a sladký balíček Stop Cafe za 49 Kč (např. croissanty a další sladké pečivo). Rezervace i platba probíhají přes aplikaci Nesnězeno s tím, že balíčky je možné vyzvednout mezi 12. a 16. hodinou na vybraných čerpacích stanicích Orlen v Praze a Brně. 

Pokud se spolupráce v testovací fázi osvědčí, mohla by se rozšířit i na další benzinky napříč Českou republikou. 

Na vybraných čerpacích stanicích Orlen mohou zájemci získat balíčky (tzv. Dobrovaky) z nespotřebovaných potravin také přes aplikaci Too Good To Go. I v tomto případě stojí slané Dobrovaky Stop Cafe 79 Kč a ty se sladkým pečivem pak 49 Kč. V tomto případě se potraviny rezervují přes aplikaci Too Good To Go a je možné je vyzvednout s pomocí účtenky v aplikaci, v čase, který podnik nastaví. V aplikaci je také možné pověřit vyzvednutím Dobrovaku jinou osobu.

