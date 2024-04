Na Aukru se začne dražit ukrajinská vlajka s podpisem Zelenského

Autor: Aukro.cz

Ve čtvrtek 11. dubna 2024 v 19 hodin se internetovém aukčním portálu Aukro spustí osm charitativních dražeb, které mají za úkol podpořit ukrajinské bojovníky. Aukce potrvá až do neděle 21. dubna.





Hlavním „tahákem“ aukce je ukrajinská vlajka s vlastnoručním podpisem prezidenta Volodymyra Zelenského a s nápisem „Sláva Ukrajině“. Druhá ukrajinská vlajka je podepsaná generálem Valerijem Zalužným. V aukcích také budou k dostání 2 pamětní ukrajinské mince, pamětní ukrajinská bankovka a 3 keramické vázy ze zničené ukrajinské keramické fabriky z města Sloviansk.





Předměty chce v aukci vydražit nezisková organizace zdravotnizajisteni.cz, která všechny předměty dostala od ukrajinských vojáků. Za peníze utržené v aukci chce pořídit automobil VW AMAROK V6, který bude sloužit jednotkám k plnění jejich misí a ochraně obyvatel Ukrajiny.

Organizace zdravotnizajisteni.cz poskytuje dlouhodobě pomoc nejen civilistům na Ukrajině, ale také zdravotnickým zařízením a vojákům. Jednou z podporovaných armád je 12. brigáda Národní gardy Ukrajiny (NGÚ), všem známá pod názvem AZOV.

Vlajky, které jdou do aukce, získali vojáci této brigády od představitelů státu, když je navštívili v Doněcké oblasti, kdy jim prezident Zelenský s generálem Zalužným poděkovali za jejich statečný boj. Originalitu podpisů obou osobností na vlajkách si organizace zdravotnizajisteni.cz nechala ověřit.