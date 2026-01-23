Měšec.cz  »  Na 380 tisíc státních zaměstnanců si od dubna polepší. Vláda se s odbory dohodla na navýšení platů

Na 380 tisíc státních zaměstnanců si od dubna polepší. Vláda se s odbory dohodla na navýšení platů

Monika Veselíková
Dnes
newsimg-new-minimalni-mzda-02.jpg Autor: Shutterstock

Platy ve veřejné sféře od dubna 2026 vzrostou až o 10 %. Zvýšení se bude týkat té části státních zaměstnanců, kteří nedostali přidáno se začátkem roku – například úředníků, zdravotních sester či kuchařek ve školních jídelnách.

Ne všichni však dostanou přidáno stejně:

  • Nepedagogickým pracovníkům ve školství, zaměstnancům v kultuře, úředníkům a dalším profesím ve veřejném sektoru vzrostou platové tarify o 9 %. 
  • Zdravotním sestrám a pracovníkům v sociálních službách se tarify zvýší o 5 %.
  • Lékaři a zubní lékaři si polepší o 2 %.

Další 1 % bude možné vyplatit formou odměn, jako takzvanou nenárokovou složku platu.

Důvodem navýšení je podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky pokles reálných hodnot platů státních zaměstnanců. Například u sociálních pracovníků bude navýšení tarifů znamenat růst platu o zhruba 1685 Kč, uvedl.

Odměňování ve veřejné sféře se řídí několika platovými tabulkami. Nejnižší tabulka se vztahuje na úředníky, pracovníky v kultuře, technicko-hospodářské zaměstnance a nepedagogické pracovníky ve školství. Druhá tabulka upravuje platy zdravotnických pracovníků a zaměstnanců v sociálních službách, třetí se týká lékařů a zubních lékařů a čtvrtá je určena pedagogickým pracovníkům. Samostatnou platovou tabulku má státní služba.

