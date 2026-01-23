Na 380 tisíc státních zaměstnanců si od dubna polepší. Vláda se s odbory dohodla na navýšení platů

Platy ve veřejné sféře od dubna 2026 vzrostou až o 10 %. Zvýšení se bude týkat té části státních zaměstnanců, kteří nedostali přidáno se začátkem roku – například úředníků, zdravotních sester či kuchařek ve školních jídelnách.
Ne všichni však dostanou přidáno stejně:
- Nepedagogickým pracovníkům ve školství, zaměstnancům v kultuře, úředníkům a dalším profesím ve veřejném sektoru vzrostou platové tarify o 9 %.
- Zdravotním sestrám a pracovníkům v sociálních službách se tarify zvýší o 5 %.
- Lékaři a zubní lékaři si polepší o 2 %.
Další 1 % bude možné vyplatit formou odměn, jako takzvanou nenárokovou složku platu.
Důvodem navýšení je podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky pokles reálných hodnot platů státních zaměstnanců.
Například u sociálních pracovníků bude navýšení tarifů znamenat růst platu o zhruba 1685 Kč, uvedl.
Odměňování ve veřejné sféře se řídí několika platovými tabulkami. Nejnižší tabulka se vztahuje na úředníky, pracovníky v kultuře, technicko-hospodářské zaměstnance a nepedagogické pracovníky ve školství. Druhá tabulka upravuje platy zdravotnických pracovníků a zaměstnanců v sociálních službách, třetí se týká lékařů a zubních lékařů a čtvrtá je určena pedagogickým pracovníkům. Samostatnou platovou tabulku má státní služba.