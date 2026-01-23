Měšec.cz  »  Na 380 tisíc státních zaměstnanců si od dubna polepší. Vláda se s odbory dohodla na navýšení platů

Na 380 tisíc státních zaměstnanců si od dubna polepší. Vláda se s odbory dohodla na navýšení platů

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

newsimg-new-minimalni-mzda-02.jpg Autor: Shutterstock

Platy ve veřejné sféře od dubna 2026 vzrostou až o 10 %. Zvýšení se bude týkat té části státních zaměstnanců, kteří nedostali přidáno se začátkem roku – například úředníků, zdravotních sester či kuchařek ve školních jídelnách.

Ne všichni však dostanou přidáno stejně:

  • Nepedagogickým pracovníkům ve školství, zaměstnancům v kultuře, úředníkům a dalším profesím ve veřejném sektoru vzrostou platové tarify o 9 %. 
  • Zdravotním sestrám a pracovníkům v sociálních službách se tarify zvýší o 5 %.
  • Lékaři a zubní lékaři si polepší o 2 %.

Další 1 % bude možné vyplatit formou odměn, jako takzvanou nenárokovou složku platu.

Důvodem navýšení je podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky pokles reálných hodnot platů státních zaměstnanců. Například u sociálních pracovníků bude navýšení tarifů znamenat růst platu o zhruba 1685 Kč, uvedl.

Odměňování ve veřejné sféře se řídí několika platovými tabulkami. Nejnižší tabulka se vztahuje na úředníky, pracovníky v kultuře, technicko-hospodářské zaměstnance a nepedagogické pracovníky ve školství. Druhá tabulka upravuje platy zdravotnických pracovníků a zaměstnanců v sociálních službách, třetí se týká lékařů a zubních lékařů a čtvrtá je určena pedagogickým pracovníkům. Samostatnou platovou tabulku má státní služba.

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát, abyste si mohli spočítat výplatu za leden Přečtěte si také:

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát, abyste si mohli spočítat výplatu za leden

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Slevy na dani v roce 2025 a v roce 2026

Zdražení limonád by lidem prodloužilo život, říkají lékaři

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

OSVČ neušetří 13 488 Kč. Poslanci za si SPD pletou čísla

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Sídlo startupu v Česku se nenosí

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí

Bojíte se AI v iPhonu? Nový projekt vás upozorní na rizikové aplikace

Paušální režim: komu se ještě vyplatí a komu už ne

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Rozčilují vás AI Overviews? Tady je návod, jak se jich zbavit

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).