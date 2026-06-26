Mzdy v supermarketech dál rostou. Tesco od srpna přidá zaměstnancům

Tesco se dohodlo s odbory na nové kolektivní smlouvě. Od srpna zvýší mzdy zaměstnancům na provozních pozicích v průměru o necelých 5 %.
Tesco od 1. srpna 2026 zvýší základní mzdy zaměstnancům na provozních pozicích s tarifní mzdou. Na obchodech vzrostou v průměru o 4,8 %, v distribučním centru pak v průměru o 4,6 %. Zvýšení se má týkat také zaměstnanců se smluvní mzdou.
Základní nástupní hrubá mzda pokladních v Tescu podle firmy činí 32 300 Kč. Vedle toho zaměstnanci řetězce dosáhnou na další benefity, například 15% slevu na nákupy v Tescu, příspěvek na penzijní připojištění, Multisport kartu, virtuálního lékaře nebo právní a psychosociální poradenství.
Naším cílem bylo zajistit růst mezd, který spolehlivě překoná inflaci, což se podařilo. Společně s navýšeným limitem zaměstnanecké slevy, účinným od 1. března 2026, považujeme dohodu za přínosnou pro všechny naše kolegy, dodává Milan Matušík za vyjednávací tým pověřených zástupců odborových organizací při Tesco.
Zvyšování mezd v obchodních řetězcích letos oznámily i další společnosti. BILLA od dubna zvýšila mzdy zaměstnancům o 4 % a základní nástupní mzda na pozici pokladní nově činí 29 400 Kč.
Lidl od března zvýšil mzdy na všech úrovních a u pozice prodavač/prodavačka uvádí nástupní mzdu 31 938 Kč při úvazku 35 hodin týdně. PENNY od března zvýšilo příjmy zaměstnancům minimálně o 5 % a základní nástupní mzdu pokladních bez příplatků posunulo na 33 800 Kč hrubého měsíčně.