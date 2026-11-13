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Mýto má zdražit až o polovinu. Vyšší náklady mohou pocítit také koncoví zákazníci

Dalibor Z. Chvátal
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Kamion Scania Autor: Scania
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Ministerstvo dopravy navrhuje od 1. 7. 2027 zvýšit mýtné pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny. Mýto pro autobusy zůstane beze změn a nezdraží. Návrh ministerstvo poslalo do připomínkového řízení, konečnou podobu musí schválit vláda.

Podle ČESMAD BOHEMIA mají dálniční sazby u nejtěžších vozidel vzrůst zhruba o 18 %, u vozidel od 7,5 do 12 tun o necelých 30 % a u lehčích aut o necelých 40 %. Na zpoplatněných silnicích I. třídy sdružení uvádí podle hmotnostní kategorie růst přibližně o 27 až 50 %.

Čtyřicetitunová souprava s pěti nápravami, emisní třídou Euro VI a třídou CO₂ 1 by platila takto:

Komunikace Nyní → návrh od 1. 7. 2027 Zvýšení
Dálnice 5,9644 → 7,0691 Kč/km 18,5 %
Zpoplatněná silnice I. třídy 3,6509 → 4,6221 Kč/km 26,6 %

Zdroj: ČESMAD BOHEMIA, návrh nařízení vlády, hlidacstatu.cz

Vyšší mýtné mohou nepřímo zaplatit také koncoví zákazníci v cenách zboží a služeb, protože vlivem silné a zvláště zahraniční konkurence v nákladní dopravě jsou současné ceny již stlačeny na minimum. S tím počítá i důvodová zpráva ministerstva. Podle ní dopravci alespoň část nákladů promítnou do cen přepravy a následně tak může mírně zdražit i přepravované zboží.

Příklad

Výše uvedená 40t souprava by za 1000 dálničních kilometrů zaplatila na základní sazbě přibližně o 1105 Kč více. Pokud by vezla 20 t zboží, přírůstek mýta bude cca 5,5 haléře na 1 kg nákladu. Zdražení pro koncové spotřebitele a další zákazníky tak nebude výrazné, ale nebude ani nulové. Vše se samozřejmě rozpočítá na náklad.

Ministerstvo ze zvýšení mýta očekává v roce 2027 dodatečný výnos 1,6 mld. Kč a za celý rok pak cca 4 mld Kč. Vybrané mýto poputuje do Státního fondu dopravní infrastruktury. Resort chce navíc přiblížit sazby okolním státům.

ČESMAD zvýšení odmítá.

Pokud na něm stát bude trvat, žádá odklad na 1. ledna 2028. Požaduje rovněž dočasné odpuštění mýta na D1 a D2 u Brna během rekonstrukce dálničního uzlu a nulovou sazbu pro bezemisní vozidla. 

Návrh usnesení vlády přitom počítá s přípravou dalšího zvýšení mýta od ledna 2028, jeho výši zatím nestanovuje.

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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