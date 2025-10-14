Může vám kadeřník nebo trenér naúčtovat stornopoplatky, když nedorazíte na objednaný termín?

Neomluvit se předem ze sjednaného termínu například u kadeřnice nebo trenéra, na který se nemůžete dostavit, vás může přijít draho. Pokud nedáte vědět předem, neumožníte uprázdněný termín zaplnit jiným zákazníkem a podnikatel tak přijde o tržby. Proto si ti v takových případech někdy vymiňují právo na účtování stornopoplatků, jejichž výše může být odstupňovaná podle toho, jak pozdě termín rušíte.
Jak ale upozornila Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, ne vždy má však podnikatel na stornopoplatek nárok.
Předně je důležité říci, že známé právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu se v těchto případech neuplatní. To ale nutně neznamená, že termín nejde zrušit či přesunout. Tyto možnosti však zpravidla závisí na domluvě stran a podmínkách smluvených při rezervaci termínu, vysvětlila Hekšová.
Podle ní mívají poplatky za zrušení termínu často povahu smluvní pokuty.
Jak již ze samotného názvu vyplývá, jde o pokutu smluvenou, nelze ji tak stanovit dodatečně samovolně, upozornila šéfka spotřebitelské organizace s tím, že aby bylo možné smluvní pokutu účtovat, musí se s ní spotřebitel řádně a s předstihem seznámit.
Ideálním způsobem je podle ní seznámení s touto podmínkou přímo při rezervaci termínu. A to i v situaci, kdy se objednáváte po telefonu či pomocí SMS. Informovat o smluvní pokutě pouze v obchodních podmínkách podle ní dostatečné není. Navíc mnoho podnikatelů ani nemá webové stránky, nebo na nich nejsou obchodní podmínky dostupné.
Podle Hekšové tedy platí, že pokud spotřebitel nebyl o existenci smluvní pokuty náležitě informovaný, nemůže ji podnikatel vymáhat. Neznamená to však, že můžete bez omluvy a beztrestně ignorovat své sjednané termíny.
Podnikatel v takovém případě může požadovat náhradu škody. Jestliže nedorazíte na svůj termín a podnikateli se nepodaří vaše místo obsadit, může po vás požadovat ušlý zisk. Ten však obecně nedosáhne 100 % ceny služby, neboť při ní podnikatel rovněž musí uhradit určité náklady (např. barvy na vlasy, umělé nehty). Požadovaná částka by tak měla odrážet skutečný zisk podnikatele po odečtení nákladů, které nakonec vynaložit nemusel, vysvětlila Hekšová a dodala, že pokud by však již některé věci využít v budoucnu nemohl, vztahovala by se náhrada i na tyto náklady.