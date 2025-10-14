Měšec.cz  »  Může vám kadeřník nebo trenér naúčtovat stornopoplatky, když nedorazíte na objednaný termín?

Může vám kadeřník nebo trenér naúčtovat stornopoplatky, když nedorazíte na objednaný termín?

Gabriela Hájková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

17. 5. 22 / 1x / kadeřnice, kadeřnictví, žena Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Neomluvit se předem ze sjednaného termínu například u kadeřnice nebo trenéra, na který se nemůžete dostavit, vás může přijít draho. Pokud nedáte vědět předem, neumožníte uprázdněný termín zaplnit jiným zákazníkem a podnikatel tak přijde o tržby. Proto si ti v takových případech někdy vymiňují právo na účtování stornopoplatků, jejichž výše může být odstupňovaná podle toho, jak pozdě termín rušíte.

Jak ale upozornila Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, ne vždy má však podnikatel na stornopoplatek nárok. Předně je důležité říci, že známé právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu se v těchto případech neuplatní. To ale nutně neznamená, že termín nejde zrušit či přesunout. Tyto možnosti však zpravidla závisí na domluvě stran a podmínkách smluvených při rezervaci termínu, vysvětlila Hekšová.

Podle ní mívají poplatky za zrušení termínu často povahu smluvní pokuty. Jak již ze samotného názvu vyplývá, jde o pokutu smluvenou, nelze ji tak stanovit dodatečně samovolně, upozornila šéfka spotřebitelské organizace s tím, že aby bylo možné smluvní pokutu účtovat, musí se s ní spotřebitel řádně a s předstihem seznámit. 

Ideálním způsobem je podle ní seznámení s touto podmínkou přímo při rezervaci termínu. A to i v situaci, kdy se objednáváte po telefonu či pomocí SMS. Informovat o smluvní pokutě pouze v obchodních podmínkách podle ní dostatečné není. Navíc mnoho podnikatelů ani nemá webové stránky, nebo na nich nejsou obchodní podmínky dostupné.

Podle Hekšové tedy platí, že pokud spotřebitel nebyl o existenci smluvní pokuty náležitě informovaný, nemůže ji podnikatel vymáhat. Neznamená to však, že můžete bez omluvy a beztrestně ignorovat své sjednané termíny. Podnikatel v takovém případě může požadovat náhradu škody. Jestliže nedorazíte na svůj termín a podnikateli se nepodaří vaše místo obsadit, může po vás požadovat ušlý zisk. Ten však obecně nedosáhne 100 % ceny služby, neboť při ní podnikatel rovněž musí uhradit určité náklady (např. barvy na vlasy, umělé nehty). Požadovaná částka by tak měla odrážet skutečný zisk podnikatele po odečtení nákladů, které nakonec vynaložit nemusel, vysvětlila Hekšová a dodala, že pokud by však již některé věci využít v budoucnu nemohl, vztahovala by se náhrada i na tyto náklady.

Reklamovat můžete i svůj účes od kadeřníka Přečtěte si také:

Reklamovat můžete i svůj účes od kadeřníka

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 14. 10. 2025

Dále u nás najdete

Aktualizovaný Microsoft Marketplace je nyní přísnější

Jehla, bavlnka a hodiny práce. Nikola tvoří originální šperky

Kde je v Česku nejvíc gigabitových přípojek?

Které politické strany chtějí změnit daň z nemovitostí či snížit DPH?

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

Česko v e-mailingu zaostává, pro firmy je stále na okraji zájmu

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Jaké to bylo na konferenci LinuxDays 2025? (galerie)

MicroPythonOS je grafický operační systém pro ESP32

Google rozšiřuje AI ve vyhledávání, zabíjí své životodárné zdroje

V Česku se rýsuje oficiální „švarcsystém pro startupy“

Další změna v zaměstnávání zahraničních zaměstnanců

Jaké změny čekají důchody v roce 2026? Kompletní přehled

Záchrance můžete napsat i SMS. Dispečink vám odpoví také zprávou

Kde naladíte digitální rádia a jaký mají program?

Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Jaké dávky to ovlivní?

Z václavek uvaříte skvělý guláš. Sbírejte jen mladé houby

Meta bude využívat vaše konverzace s AI k cílení reklam

Spoření v říjnu: Kam bezpečně s penězi?

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).