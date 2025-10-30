Měšec.cz  »  Musí se odchod do důchodu hlásit zdravotní pojišťovně?

Musí se odchod do důchodu hlásit zdravotní pojišťovně?

Monika Veselíková
Dnes
20.10.25 2x / důchodkyně, seniorka, dopis Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek

Za starobní důchodce, stejně jako za další osoby ze skupiny takzvaných státních pojištěnců, hradí zdravotní pojištění stát. Jak se ale zdravotní pojišťovna o vašem nástupu do penze dozví?

Informaci o tom, že jste ve starobním důchodu a stáváte se státními pojištěnci zdravotního pojištění, předává Česká správa sociálního zabezpečení elektronicky do centrálního registru. Z tohoto centrálního registru, který spravuje VZP, si následně vaše zdravotní pojišťovna informaci o změně převezme.

Přesto sociálka novým penzistům radí, aby si toto předání informací u své zdravotní pojišťovny ověřili – můžete tak předejít případným komplikacím.

Kontrolu lze provést například na pobočce vaší pojišťovny nebo přes její aplikaci či webový portál. Níže nabízíme rozcestník, který vás na portály jednotlivých pojišťoven přesměruje:

Do kategorie státní pojištěnec spadá také:

  • nezaopatřené dítě,
  • osoba starší 26 let prvně v doktorském studijním programu na VŠ,
  • poživatel starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu,
  • rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené, respektive rodič pobírající peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek, 
  • uchazeč o zaměstnání v evidenci Úřadu práce,
  • osoba pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi nebo osoba s ní společně posuzovaná, a to za podmínky, že není podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost, není v evidenci uchazečů o zaměstnání ani poživatel starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani poživatel rodičovského příspěvku nebo nezaopatřené dítě,
  • osoba, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
  • osoba pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo stupni IV a osoba pečující o osoby mladší deset let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I,
  • osoba celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.
Témata:

