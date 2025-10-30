Musí se odchod do důchodu hlásit zdravotní pojišťovně?

Za starobní důchodce, stejně jako za další osoby ze skupiny takzvaných státních pojištěnců, hradí zdravotní pojištění stát. Jak se ale zdravotní pojišťovna o vašem nástupu do penze dozví?
Informaci o tom, že jste ve starobním důchodu a stáváte se státními pojištěnci zdravotního pojištění, předává Česká správa sociálního zabezpečení elektronicky do centrálního registru. Z tohoto centrálního registru, který spravuje VZP, si následně vaše zdravotní pojišťovna informaci o změně převezme.
Přesto sociálka novým penzistům radí, aby si toto předání informací u své zdravotní pojišťovny ověřili – můžete tak předejít případným komplikacím.
Kontrolu lze provést například na pobočce vaší pojišťovny nebo přes její aplikaci či webový portál. Níže nabízíme rozcestník, který vás na portály jednotlivých pojišťoven přesměruje:
- Všeobecná zdravotní pojišťovna: aplikace Moje VZP
- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: aplikace Zdraví v mobilu
- Oborová zdravotní pojišťovna: internetová či mobilní aplikace Vitakarta
- Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra: portál E-komunikace
- Vojenská zdravotní pojišťovna: Klientský portál
- Revírní bratrská pokladna: aplikace my213
- Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: webová platforma a mobilní aplikace Karta mého srdce
Do kategorie státní pojištěnec spadá také:
- nezaopatřené dítě,
- osoba starší 26 let prvně v doktorském studijním programu na VŠ,
- poživatel starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu,
- rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené, respektive rodič pobírající peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek,
- uchazeč o zaměstnání v evidenci Úřadu práce,
- osoba pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi nebo osoba s ní společně posuzovaná, a to za podmínky, že není podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost, není v evidenci uchazečů o zaměstnání ani poživatel starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani poživatel rodičovského příspěvku nebo nezaopatřené dítě,
- osoba, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
- osoba pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo stupni IV a osoba pečující o osoby mladší deset let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I,
- osoba celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.