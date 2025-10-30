Měšec.cz  »  Musí se odchod do důchodu hlásit zdravotní pojišťovně?

Musí se odchod do důchodu hlásit zdravotní pojišťovně?

Monika Veselíková
Dnes
20.10.25
Za starobní důchodce, stejně jako za další osoby ze skupiny takzvaných státních pojištěnců, hradí zdravotní pojištění stát. Jak se ale zdravotní pojišťovna o vašem nástupu do penze dozví?

Informaci o tom, že jste ve starobním důchodu a stáváte se státními pojištěnci zdravotního pojištění, předává Česká správa sociálního zabezpečení elektronicky do centrálního registru. Z tohoto centrálního registru, který spravuje VZP, si následně vaše zdravotní pojišťovna informaci o změně převezme.

Přesto sociálka novým penzistům radí, aby si toto předání informací u své zdravotní pojišťovny ověřili – můžete tak předejít případným komplikacím.

Kontrolu lze provést například na pobočce vaší pojišťovny nebo přes její aplikaci či webový portál. Níže nabízíme rozcestník, který vás na portály jednotlivých pojišťoven přesměruje:

Do kategorie státní pojištěnec spadá také:

  • nezaopatřené dítě,
  • osoba starší 26 let prvně v doktorském studijním programu na VŠ,
  • poživatel starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu,
  • rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené, respektive rodič pobírající peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek, 
  • uchazeč o zaměstnání v evidenci Úřadu práce,
  • osoba pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi nebo osoba s ní společně posuzovaná, a to za podmínky, že není podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost, není v evidenci uchazečů o zaměstnání ani poživatel starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani poživatel rodičovského příspěvku nebo nezaopatřené dítě,
  • osoba, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
  • osoba pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo stupni IV a osoba pečující o osoby mladší deset let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I,
  • osoba celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.
