Měšec.cz  »  Musela zaplatit daně za pozemky, které nikdy nevlastnila. Takto ne, vzkázal ombudsman finanční správě

Musela zaplatit daně za pozemky, které nikdy nevlastnila. Takto ne, vzkázal ombudsman finanční správě

Dalibor Z. Chvátal
Včera
2 nové názory

Sdílet

16. 6. 25 / 1x / pozemek, stavba, vesnice Autor: Shutterstock, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Finanční úřad chtěl po dívce doplatit daň z nemovitostí po zemřelé babičce. Došlo i na exekuci. Jenže pak se ukázalo, že část dluhu vůbec neměla platit – týkala se pozemků, které babička ještě před smrtí prodala. Dívka tak fakticky zaplatila daň za něco, co nikdy nevlastnila. Až zásah ombudsmana Stanislava Křečka donutil úřad chybu opravit a peníze vrátit.

Příběh začal docela „normálně“: po babičce dívky zůstalo dědictví, včetně několika pozemků. S nimi ale přišly i nedoplatky na dani z nemovitostí. Finanční úřad dívku vyzval, aby zaplatila částku přes 20 000 Kč. Když nezaplatila hned, rozjelo se vymáhání.

Rodina měla pochybnosti, jestli je všechno v pořádku, a obrátila se na ombudsmana. A tam přišel zlom: při šetření vyšlo najevo, že úřad do vymáhané částky zahrnul i daň z pozemků, které babička ještě za života prodala novým majitelům. Jinými slovy: dívka doplácela i za majetek, který už do dědictví vůbec nepatřil – a který měl dávno danit někdo jiný.

Ombudsman na tomhle případu připomíná jednu věc, která se snadno přehlédne: finanční úřad se o změně vlastníka nemusí automaticky „dozvědět“ tak, jak si lidé často myslí. I když se to může zdát zbytečné, změnu vlastnictví nemovitosti musí finančnímu úřadu oznámit, jak nový vlastník nemovitosti, tak i ten, kdo nemovitost prodal či daroval. V opačném případě původní vlastník riskuje, že po něm bude finanční úřad požadovat zaplacení daně i za nemovitost, kterou již nevlastní, říká ombudsman Stanislav Křeček. A dodal, že když už se to stane, má smysl jednat, i dodatečné oznámení a oprava údajů umí situaci narovnat.

Nakonec se to podařilo. Po jednání s ombudsmanem dívka podala dodatečná daňová přiznání, aby se chyba opravila. Finanční úřad pak uznal přeplatek a vrátil jí peníze odpovídající nesprávně vyměřené části daně.

Poučení je jednoduché a trochu nepříjemné: Když se prodává, daruje nebo dědí nemovitost, nestačí spoléhat na to, že „si to úřady mezi sebou vyřídí“. Změnu vlastníka je potřeba finančnímu úřadu oznámit – ideálně hned, a to na obou stranách. Jinak se může stát, že po vás budou chtít platit daň za něco, co už dávno není.

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Rok 2025 nás přinutil žít s AI. Mozek ale nestíhá

CIOtrends: střízlivění z AI, návrat do kanceláří a privátní cloud

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

V EU roste černá ekonomika v najímání IT odborníků

Půlka vinných klobás v testu propadla. Šidí Lidl, Globus i Makro

OpenAI reaguje na Nano Banana novým generátorem

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Datová centra: AI boom, limity energetiky a přesun kapacit

Fiasko McDonald’s: Když AI reklama ztratí duši

Příspěvky pojišťoven 2026: Více peněz na očkování, pohyb i dentální hygienu

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Google vylepšil živé překlady, už nejsou třeba Pixel Buds

Necháváme AI měnit svět, i když dobře víme o nebezpečích

Udělejte si na Nový rok pořádnou čočku na kyselo s vejcem

10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob

Lehké silvestrovské pomazánky, které budete mít za chvilku hotové

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

Rozbili jste web? Napodobte Cloudflare a hoďte to na něj

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Nejmenším dětem mrkev vůbec nedávejte, mohou ji vdechnout

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).