MPSV spustilo kalkulačku k superdávce

Monika Veselíková
30. 10. 2025
Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes spustilo dlouho očekávanou kalkulačku k nové dávce státní sociální pomoci, takzvané superdávce.

Úřady práce začaly žádosti o dávku státní sociální pomoci přijímat už na začátku října 2025. Kalkulačku, s jejíž pomocí by si mohli lidé propočítat, zda si s přechodem na nový dávkový systém pohorší, zůstanou na svém, nebo jim naopak přijde víc, ale MPSV spustilo až nyní. 

Podle MPSV má kalkulačka posloužit jako základní vodítko pro ověření toho, zda člověk na dávku dosáhne a její přibližné výše. Konečné rozhodnutí o přiznání dávky a její přesné výši vždy vydává Úřad práce na základě správního řízení a po předložení a ověření všech rozhodných skutečností, stojí na zmíněném webu.

Ministerstvo zároveň upozorňuje, že kalkulačka neumí pracovat s příjmy ze samostatně výdělečné činnosti. 

Živnostníci, a samozřejmě nejen oni, proto mohou využít kalkulačku na Měšci. Platí, že OSVČ, které podnikají na hlavní činnost, do kalkulačky zadávají 1/12 svého příjmu za předcházející rok. Pokud jim ale tento příjem vyjde nižší než 80 % průměrné mzdy v národním hospodářství, aktuálně tedy méně než 37 245,6 Kč, musí vždy započíst alespoň tuto částku. 

Podnikatelům v paušálním režimu se příjem započítává s ohledem na pásmo paušální daně:

  • 100 % průměrné mzdy pro 1. pásmo,
  • 150 % průměrné mzdy pro 2. pásmo,
  • 200 % průměrné mzdy pro 3. pásmo.

Pro rok 2025 je průměrná mzda stanovená na 46 557 Kč.

U OSVČ podnikajících na vedlejší činnost se rozhodný příjem započítá jako 1/12 příjmu zjištěného z posledního daňového přiznání.

nápověda
Průměr za poslední tři měsíce před podáním žádosti o dávku, u OSVČ se jedná 1/12 z ročního čistého příjmu.
nápověda
Započitatelným příjmem pro pracovní bonus je příjem ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z nájmu a ostatních příjmů dle ZoDzP, dávky nemocenského pojištění, odměna pěstouna a obdobné příjmy ze zahraničí.
nápověda
Zranitelné osoby jsou např. osoby starší 68 let, osoby pobírající starobní důchod, invlidní důchod ve II. a III. stupni atd. dle zákona.
nápověda
Pracovní aktivita je splněna u zaměstnance pokud je min. 30 hod měsíčně, je OSVČ, uchazeč o zaměstnání nebo v pracovní neschopnosti.
nápověda
Jiným prostorem je např. ubytovací zařízení, stavba pro rodinnou rekreaci splňující podmínky de zákona.
nápověda
Uveďte výši nájemného - ceny za ubytování a dalších nákladů na bydlení s výjimkou nákladů na energie.
nápověda
Uveďte výši nákladů na plyn, elektřinu, dálkové vytápění, centralizované poskytování teplé vody a na tuhá paliva.

Pokud máte ohledně superdávky nějaké nejasnosti, můžete si projít naše starší články:

