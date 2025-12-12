Měšec.cz  »  MPSV plánuje snížení paušální náhrady nákladů na home office pro rok 2026

MPSV plánuje snížení paušální náhrady nákladů na home office pro rok 2026

Monika Veselíková
Dnes
Paušální částku, kterou zaměstnavatelé poskytují jako náhradu nákladů při práci z domova, vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ke konci roku. Dle aktuálně schvalovaného návrhu by měla tato náhrada klesnout.

Zatímco v roce 2025 činí tento paušál 4,80 Kč za hodinu, pro rok 2026 je v plánu částka 4,70 Kč. Konkrétní čísla ministerstvo stanovuje s ohledem na inflaci a vývoj cen energií. Vychází přitom z údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem o spotřebě domácností upraveného pro model práce na dálku, a to za jednu dospělou osobu v průměrné domácnosti v České republice za 1 hodinu.

Tyto náhrady se poskytují především jako kompenzace nákladů na energie, vodu a teplo, které by jinak, pokud by zaměstnanec nepracoval z domova, nespotřeboval.

Poskytování náhrady nákladů při práci z domova ovšem nemusí být jen paušálně, ale i na základě prokazatelných výdajů, což ale bývá administrativně velmi náročné. Současně je možné dohodnout, že zaměstnavatel nebude zaměstnanci tyto náklady hradit vůbec.

