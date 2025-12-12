MPSV plánuje snížení paušální náhrady nákladů na home office pro rok 2026

Paušální částku, kterou zaměstnavatelé poskytují jako náhradu nákladů při práci z domova, vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ke konci roku. Dle aktuálně schvalovaného návrhu by měla tato náhrada klesnout.
Zatímco v roce 2025 činí tento paušál 4,80 Kč za hodinu, pro rok 2026 je v plánu částka 4,70 Kč. Konkrétní čísla ministerstvo stanovuje s ohledem na inflaci a vývoj cen energií. Vychází přitom z údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem o spotřebě domácností upraveného pro model práce na dálku, a to za jednu dospělou osobu v průměrné domácnosti v České republice za 1 hodinu.
Tyto náhrady se poskytují především jako kompenzace nákladů na energie, vodu a teplo, které by jinak, pokud by zaměstnanec nepracoval z domova, nespotřeboval.
Poskytování náhrady nákladů při práci z domova ovšem nemusí být jen paušálně, ale i na základě prokazatelných výdajů, což ale bývá administrativně velmi náročné. Současně je možné dohodnout, že zaměstnavatel nebude zaměstnanci tyto náklady hradit vůbec.