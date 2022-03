Možnost čerpat krizové ošetřovné kvůli covidu skončila

Možnost čerpat dávku krizového ošetřovného kvůli covidu podle zákona č. 520/2021 Sb. skončila k poslednímu dni února 2022.

Dávka byla určená pro podporu rodičů během doby uzavření školských či dětských zařízení, individuální karantény (izolace) nařízené dítěti z důvodu onemocnění Covid 19 apod.

Od 1. března 2022 je možné čerpat ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let opět pouze za obecných podmínek, které stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Zákonem stanovené podmínky pro čerpání ošetřovného u případů vzniklých od 1. 3. 2022:

Zaměstnanec, který ošetřuje, je účasten nemocenského pojištění.

Ošetřovaná osoba žije se zaměstnancem v domácnosti. To neplatí v případě ošetřování nebo péče o příbuzného v linii přímé a sourozence zaměstnance nebo ošetřování manžela (manželky) zaměstnance, registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance, rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance.

Ošetřovné je poskytováno 9 kalendářních dnů, případně až 16 kalendářních dnů u samoživitelů (tj. svobodných, ovdovělých nebo rozvedených pojištěnců, kteří nežijí s druhem či družkou nebo v registrovaném partnerství a zároveň mají v trvalé péči alespoň jedno dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku).

Výše ošetřovného činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Orientační výši dávky si můžete spočítat na kalkulačce MPSV .

Ošetřovné zaměstnanci náleží také z důvodu, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že bylo uzavřeno školské nebo dětské zařízení (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo když osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.

O potřebě ošetřování rozhoduje ošetřující lékař osoby, která onemocněla, a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Zaměstnanec ho neprodleně předá svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky postoupí dále příslušné OSSZ. Tím je podána žádost o ošetřovné.

Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) vystavuje lékař i v případě péče o zdravé dítě s nařízenou karanténou, nebo pokud byla nařízena karanténa osobě, která jinak o dítě pečuje. Postupuje se stejně, jako v předchozím bodě.

Při uzavření škol a dětských zařízení je třeba používat standardní formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy), který potvrzuje příslušné dětské zařízení nebo škola.

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

V případech, které vznikly do 28. 2. 2022 včetně, šlo při nich o nárok na krizové ošetřovné dle zákona č. 520/2021 Sb., ale od 1. 3. 2022 již ošetřovné podle obecné právní úpravy v zákoně o nemocenském pojištění nenáleží, bude dávka poskytnuta pouze za dny do konce měsíce února, informovala Jitka Drmolová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení a dodala, že jde např. o případy péče o hendikepované osoby starší 10 let či případy, kdy počátkem března by již bylo ošetřovné vypláceno déle než 9/16 kalendářních dní apod.

Další informace o současných pravidlech ošetřovného najdete na webu ČSSZ.