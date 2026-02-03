Měšec.cz  »  Monetě loni rostl zisk. Představenstvo ho chce skoro celý rozdat akcionářům na dividendách

Monetě loni rostl zisk. Představenstvo ho chce skoro celý rozdat akcionářům na dividendách

Gabriela Hájková
Dnes
Moneta, Moneta Bank Autor: Jan Vaca
Pobočka Moneta Money Bank v Praze 4 (24. 4. 2022)

Moneta Money Bank za minulý rok vykázala čistý zisk ve výši 6,5 mld. Kč. Oproti předchozímu roku vzrostl o 11,9 %. 

Celkové provozní výnosy skupiny dosáhly za minulý rok 13,9 mld. Kč, což je meziročně o 7,8 % více. Čistý úrokový výnos vzrostl o 8,8 % na 9,7 mld. Kč, a to díky postupnému snižování úrokových sazeb klientských vkladů a vysoké poptávce po úvěrových produktech. Podíl úvěrů v selhání ke konci minulého roku klesl na 1 %. Celkové portfolio úvěrů (retail i komerční segment) vzrostlo o 5,8 % na 292 mld. Kč. 

Celkový objem klientských vkladů se zvýšil o 2,5 % na 440 mld. Kč, a to i navzdory snižování úrokových sazeb. 

Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 11,1 % na 3,4 mld. Kč, hlavně vlivem nižších nákladů na poplatky, růst provizí z distribuce produktů třetích stran i vyšší poplatky za penále. Náklady na poplatky byly nižší o 25,9 % (493 mil. Kč), protože si skupina vyjednala lepší podmínky se společností Visa.

Celkové výnosy z poplatků a provizí rostly hlavně kvůli distribuce produktů investičních fondů (896 mil. Kč, + 21,2 % meziročně). Objem nově investovaných prostředků v roce 2025 dosáhl 22,4 mld. Kč a celkový zůstatek prostředků v investičních fondech se meziročně zvýšil o 32,9 % na 78,9 mld. Kč. Provize z prodeje pojištění naopak klesly o 6,3 % na 1,1 mld. Kč. 

Provozní náklady skupiny vzrostly oproti předchozímu roku o 2 % na 5,8 mld. Kč. Náklady na zaměstnance vzrostly o 3,9 % na 2,8 mld. Kč, hlavně v důsledku tlaku na zvyšování mezd. Správní náklady se zvýšily o 5,9 % na 1,6 mld. Kč. Naopak náklady na odpisy majetku klesly o 5,1 % na 1,2 mld. Kč a regulatorní poplatky meziročně klesly o 9,7 % na 195 mil. Kč. 

Management plánuje navrhnout dividendu za minulý rok ve výši 11,5 Kč na akcii. MONETA si udržuje silnou kapitálovou pozici, která umožňuje představenstvu navrhnout výplatu dividendy ve výši 11,5 Kč na akcii, což představuje 90 % konsolidovaného čistého zisku za rok 2025. O výplatě navržené dividendy budou akcionáři hlasovat na valné hromadě naplánované na 21. dubna 2026, informovala Tereza Ryšanová z Moneta Money Bank.

