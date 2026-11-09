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Moneta zvedla úrok u termínovaného vkladu. Na rok nabízí 4,10 %

Dalibor Z. Chvátal
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Moneta, Moneta Bank Autor: Jan Vaca, Internet Info
Pobočka Moneta Money Bank v Praze 4 (24. 4. 2022)
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MONETA Bank zvýšila sazbu ročního korunového vkladu podruhé za necelé dva týdny. Od 4. 11. 2026 přidala 0,30 p.b., na pět let dál nabízí 4,50 % ročně.

Na konci září nabízela Moneta u ročního vkladu 3,70 % p.a.. Od 25. 10. 2026 byla sazba 3,80 % a nyní je to 4,10 %. Roční vklad lze sjednat jednorázově i s automatickou obnovou, v obou případech od 15 000 Kč.

Termínovaný vklad MONETA Bank

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 499 999 2 500 000 – neomezeno
1 měsíc 2,70 % 3,70 %
3 měsíce 3,70 % 3,70 %
6 měsíců 3,70 % 3,70 %
1 rok 3,70 → 4,10 % 3,70 → 4,10 %
3 roky 4,30 % 4,30 %
5 let 4,50 % 4,50 %

Aktuální data pro listopad 2026

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TOP nabídky bez podmínek investování a jiných složitých podmínek od 3,50 % p.a.

  • 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,41 % p.a. mBank
  • 4,28 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,25 % p.a. Banka CREDITAS
  • 4,20 % p.a. Komerční banka
  • 4,10 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 4,01 % p.a. Penta Bank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank, UniCredit Bank
  • 3,50 % p.a. Fio banka, J&T Banka

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  • 5,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,50 % p.a. Banka CREDITAS, J&T BANKA, MONETA Bank
  • 4,375 % p.a. Oberbank
  • 4,33 % p.a. Partners Banka
  • 4,20 % p.a. Inbank
  • 4,01 % p.a. Penta Bank
  • 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,87 % p.a. Fio banka
  • 3,80 % p.a. Air Bank, ČSOB, UniCredit Bank
  • 3,71 % p.a. mBank
  • 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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