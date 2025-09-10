Moneta vylepšuje nabídku pro podnikatele. Zlevňuje úvěr a rozšiřuje výhody u účtů

Moneta Money Bank od 1. září rozšířila služby u účtů pro podnikatele. U Konta Pro podnikání, které vede bez poplatku, zrušila dosavadní limit na sto transakcí měsíčně. Nově je možné na účtu provést neomezený počet transakcí. To platí pro okamžité platby, SEPA platby a všechny tuzemské elektronické odchozí i příchozí transakce. V rámci vedení konta nabízí banka standardně také k dispozici dvě Business karty a služby online směnárny nebo běžný podnikatelský účet v cizích měnách.
Další změna se týká Obchodního konta Komfort, které banka zlevnila a klienti si ho nově mohou sjednat za 350 Kč měsíčně (původně byl poplatek ve výši 499 Kč měsíčně). Banka zároveň u tohoto účtu o polovinu snížila poplatky za zahraniční platby a naopak navýšila počet možných vydaných debetních karet v rámci měsíčního poplatku za vedení na tři karty. Klienti tak mohou mít dvě karty Business a jednu kartu Business Premium.
V rámci karty Business Premium mají klienti navíc v ceně cestovní pojištění, pojištění k platebním kartám a čtyři vstupy zdarma do letištních salónků za kalendářní rok, dodal k nabídce konta Jan Novotný, člen představenstva zodpovědný za firemní segment Moneta Money Bank.
Podnikatelům banka také nyní nabízí podnikatelský úvěr se sazbou od 4,5 % ročně (záleží na bonitě).
Banka také koncem srpna pro živnostníky a podnikatele spustila nabídku výhod, která je dostupná na úvodní obrazovce Smart Banky pod názvem Chytré služby a slevy.