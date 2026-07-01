Moneta vám ukáže předplatná placená kartou. Nově umožní i blokovat platby obchodníkovi

MONETA Bank rozšířila své digitální bankovnictví o dvě nové funkce související s pravidelnými platbami kartou. Ve Smart Bance a Internet Bance si nově můžete zobrazit přehled předplatných navázaných na platební kartu. Moneta zároveň spustila funkci, která vám umožní zablokovat další platby konkrétnímu obchodníkovi. Má pomoci hlavně v případech falešných nebo nechtěných předplatných.
Podle banky jde o reakci na případy, kdy si obchodníci prostřednictvím opakovaných karetních plateb strhávají peníze i poté, co už o službu nestojíte, případně jde rovnou o podvodná předplatná. Jen za první čtyři měsíce roku 2026 nahlásili lidé Monetě více než 300 případů, kdy jim podvodní obchodníci tímto způsobem strhávali peníze z účtu.
Nová funkce blokace plateb vám umožní zastavit další platby danému obchodníkovi. Banka ale upozorňuje, že blokace karetních plateb sama o sobě neruší smluvní vztah ani předplatné u poskytovatele služby. To musíte ukončit přímo u obchodníka.
Přehled předplatných najdete ve Smart Bance nebo Internet Bance v sekci „Karty“. Zobrazit si tam můžete pravidelné platby navázané na platební kartu, zkontrolovat budoucí platby a získat lepší přehled o tom, za jaké služby pravidelně platíte.
Pokud máte podezření, že došlo ke zneužití údajů z platební karty nebo přihlašovacích údajů do bankovnictví, neměli byste využívat jen blokaci plateb u obchodníka. V takové situaci máte podle banky použít záchranné tlačítko v mobilním nebo internetovém bankovnictví, které okamžitě zablokuje bankovnictví i platební karty.
Prakticky tak jde o dvě různé situace. Blokace plateb obchodníkovi se hodí ve chvíli, kdy řešíte konkrétní opakované strhávání peněz například za pochybné předplatné. Záchranné tlačítko je naopak určeno pro případy, kdy hrozí širší zneužití účtu nebo karty.