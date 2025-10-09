Měšec.cz  »  Moneta spouští investiční poradenství na pobočkách. Nabídne klientům svých pět nových fondů

Moneta spouští investiční poradenství na pobočkách. Nabídne klientům svých pět nových fondů

Gabriela Hájková
Dnes
investice, investování, graf, trhy, burza, akcie, růst, pokles Autor: Shutterstock

Moneta Money Bank na svých pobočkách spouští investiční poradenství. Zároveň banka informovala, že v nabídce bude mít pět svých nových fondů, které alokují prostředky do různých tříd aktiv, takže by si měli vybrat klienti, kteří mají vysokou averzi k riziku, ale i takoví, kteří chtějí investovat odvážněji. Do fondů bude možné investovat od částky 300 Kč.   

Podle Jiřího Faita, manažera investic Moneta Money Bank nabízí každý z pěti Moneta fondů v rámci jedné strategie kombinaci různých aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, ETF či certifikáty, které jsou rozkročené napříč sektory, regiony i typy správců: Pro zjednodušení se dá řídit číslem fondu. Moneta fond 1 opatrný je nejméně rizikový fond, vhodný pro začínající investory, nebo pro investory s krátkým investičním horizontem. Naopak dynamický fond Moneta 5 je ideální pro investory, kteří se nebojí rizika anebo před sebou mají dlouhý investiční horizont.

Složení aktiv je možné najít na webu banky, jde ale o různě namíchané instrumenty peněžního trhu, státní a další dluhopisy, akcie a ETF.

  • Fond Moneta 1 (opatrný): obsahuje 10 % dynamické složky, je složen hlavně z českých státních dluhopisů a doplňkově ze zahraničních a korporátních dluhopisů,
  • Fond Moneta 2 (konzervativní): obsahuje 25 % dynamické složky, je složen hlavně z českých státních dluhopisů a doplňkově ze zahraničních a korporátních dluhopisů,
  • Fond Moneta 3 (vyvážený): obsahuje 50 % dynamické složky, rovnoměrně kombinuje akcie a dluhopisy (hlavně korporátní dluhopisy a doplňkově české a zahraniční dluhopisy),
  • Fond Moneta 4 (růstový): obsahuje 75 % dynamické složky, je složen převážně z akcií a doplněný o menší podíl státních a korporátních dluhopisů, 
  • Fond Moneta 5 (dynamický): obsahuje dynamickou složku většinou ze 100 % s tím, že investuje téměř výhradně do akcií a má jen minimální podíl dluhopisů – dle situace na trhu.

Nové Moneta fondy spravuje společnost Generali Investments CEE, jejíž zástupci budou spolu se zástupci Monety řídit také investiční strategii fondů.

Investiční poradenství bude dostupné na všech pobočkách banky. Zájemci o investování si zde mohou vyplnit investiční dotazník, na základě kterého zjistí svou averzi k riziku. Podle výsledků pak zaměstnanci banky doporučí jeden z nových Moneta fondů.

Banka dosud nabízí i 41 podílových fondů od investičních partnerů, které je možné sjednat v internetovém nebo mobilním bankovnictví, nebo i na pobočce banky. 

