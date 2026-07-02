MONETA rozšiřuje investiční nabídku o fond pro kvalifikované investory

MONETA Money Bank začne nabízet fondy kvalifikovaných investorů. Prvním fondem v nabídce bude J&T Naše Česko, který investuje do českých firem různých velikostí a napříč sektory ekonomiky.
Fond je určen zkušenějším a bonitnějším investorům, kteří splňují zákonné podmínky pro investování do fondů kvalifikovaných investorů. Minimální investice činí jeden milion korun a sjednání bude možné na pobočce MONETA Money Bank prostřednictvím investičního specialisty.
J&T Naše Česko má doporučený investiční horizont nejméně sedm let a je spojený s vysokou mírou rizika. Vedle akcií může investovat také do podílů v neveřejně obchodovaných firmách, startupových projektů nebo nemovitostí. Podle banky má fond investorům umožnit podílet se na dlouhodobém růstu české ekonomiky.
MONETA dosud nabízí pět vlastních fondů MONETA a 44 podílových fondů od investičních partnerů. Ty lze sjednat v internetovém bankovnictví, mobilní aplikaci Smart Banka nebo na pobočce. Banka do nabídky několikrát ročně zařazuje také investiční certifikáty dostupné na pobočkách v rámci časově omezených emisí.