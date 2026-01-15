MONETA rozšířila nabídku fondů a zpřístupnila poradenství online

MONETA Money Bank rozšířila nabídku investičních služeb v mobilní aplikaci Smart Banka. Zájemci si nově mohou vyplnit investiční dotazník přímo v aplikaci a na základě odpovědí získat doporučení na jeden z 5 fondů banky. Daný fond pak lze skrze aplikaci rovnou sjednat.
Dotazník má 25 otázek a má pomoci nastavit investiční cíl a určit, jaké riziko je pro vás přijatelné. Kdo nechce řešit investice přes mobil, může dál využít konzultaci na pobočce s bankéřem nebo investičním specialistou.
Banka zároveň na konci roku 2025 rozšířila nabídku podílových fondů o 2 nové fondy:
- J&T WOOD Defense, který se zaměřuje na firmy z obranného průmyslu,
- Generali Fond dluhopisových příležitostí, který spadá mezi konzervativnější fondy a cílí na výnos nad úrovní spořicích účtů.
Investiční poradenství a vlastní MONETA fondy spustila banka loni v říjnu.
Zájem o naše fondy po prvním čtvrtletí předčil naše očekávání. I proto jsme se rozhodli rozšířit službu investičního poradenství do online prostředí a přiblížit tak investování i těm, kteří nechtějí chodit na pobočku, říká Jiří Fait, manažer produktového týmu zodpovědného za investice MONETA Money Bank.
Celkem má MONETA v nabídce kromě vlastních fondů dalších 43 podílových fondů různých investičních společností.