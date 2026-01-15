Měšec.cz  »  MONETA rozšířila nabídku fondů a zpřístupnila poradenství online

MONETA rozšířila nabídku fondů a zpřístupnila poradenství online

Monika Veselíková
Dnes
Moneta, Moneta Bank Autor: Jan Vaca
Pobočka Moneta Money Bank v Praze 4 (24. 4. 2022)

MONETA Money Bank rozšířila nabídku investičních služeb v mobilní aplikaci Smart Banka. Zájemci si nově mohou vyplnit investiční dotazník přímo v aplikaci a na základě odpovědí získat doporučení na jeden z 5 fondů banky. Daný fond pak lze skrze aplikaci rovnou sjednat.

Dotazník má 25 otázek a má pomoci nastavit investiční cíl a určit, jaké riziko je pro vás přijatelné. Kdo nechce řešit investice přes mobil, může dál využít konzultaci na pobočce s bankéřem nebo investičním specialistou.

Banka zároveň na konci roku 2025 rozšířila nabídku podílových fondů o 2 nové fondy:

  • J&T WOOD Defense, který se zaměřuje na firmy z obranného průmyslu,
  • Generali Fond dluhopisových příležitostí, který spadá mezi konzervativnější fondy a cílí na výnos nad úrovní spořicích účtů. 

Investiční poradenství a vlastní MONETA fondy spustila banka loni v říjnu. Zájem o naše fondy po prvním čtvrtletí předčil naše očekávání. I proto jsme se rozhodli rozšířit službu investičního poradenství do online prostředí a přiblížit tak investování i těm, kteří nechtějí chodit na pobočku, říká Jiří Fait, manažer produktového týmu zodpovědného za investice MONETA Money Bank.

Celkem má MONETA v nabídce kromě vlastních fondů dalších 43 podílových fondů různých investičních společností.

