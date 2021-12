MONETA rozdá vyřazenou techniku, auta a nábytek. Dostanou je sociálně znevýhodněné rodiny

Vyřazené služební počítače, notebooky, tiskárny, automobily nebo například nadbytečný kancelářský nábytek bude MONETA nově zdarma poskytovat vytipovaným sociálně znevýhodněným rodinám, dětem, seniorům nebo samoživitelům. Banka se na tom dohodla s neziskovými organizacemi SOS dětské vesničky, Fórum mobilních hospiců a Diakonie a podepsala s nimi Memorandum o spolupráci.

Novinka souvisí s novým filantropickým programem MON HELP, který banka představila. Zatím co doposud vyřazený majetek MONETA, který již nevyužije, prodávala třetím stranám, nově jej bude věnovat na filantropické účely. Máme za to, že podpora například sociálně slabých rodin a jejich potomků je smysluplnou investicí do budoucnosti nejenom jich samotných ale také celé společnosti jako celku. Proto bude MONETA vždy dbát na to, aby pomohla alespoň částečně zlepšit podmínky a prostředí těch, jež takovou pomoc potřebují nejvíce, uvedl v této souvislosti předseda představenstva banky Tomáš Spurný.

V únoru 2022 má banka připraveno prvních 30 automobilů, které prostřednictvím tohoto projektu dostanou pomyslnou druhou šanci. Kancelářský nábytek a IT technika budou poskytovány pravidelně v závislosti na obnově a modernizaci pobočkové sítě. Banka předpokládá, že tyto dary poputují potřebným minimálně na kvartální bázi.

SOS dětské vesničky

Pomáhají ohroženým dětem v 7 krajích po celé republice, ročně jde o více než 1000 dětí.

Diakonie

Pomáhá dětem, dospělým i seniorům v různých životních krizích, a to i v terénních službách pro rodiny s dětmi a v domácí péči o seniory a umírající.

Fórum mobilních hospiců

Díky mobilním hospicům mohou nevyléčitelně nemocní, kteří si to přejí, strávit poslední chvíle života se svými blízkými v domácím prostředí.