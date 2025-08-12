MONETA má akci pro zájemce o refinancování hypotéky. Vyplatí jim finanční odměnu

Zájemci o refinancování hypotéky, kterým bude vyhovovat nabídka MONETA Money Bank a stihnou nový úvěr sjednat do 30. 9. 2025, získají odměnu 7000 Kč.
Podmínkou je, aby bylo čerpání úvěru ukončeno do šesti měsíců od podpisu smlouvy, říká Tomáš Kostrhoun, senior manažer Term Loans MONETA Money Bank.
Odměnu banka následně vyplatí jednorázově a bezhotovostně na běžný účet určený ke splácení úvěru – a to i v případě, že úvěr sjedná více klientů. Vyplacení proběhne v kalendářním měsíci následujícím po ukončení čerpání. Další podmínkou je řádné plnění všech smluvních podmínek.
Nabídková hypoteční sazba pro úvěry s LTV 80, fixací na 3 roky a splácením po dobu 30 let, začíná u MONETA Money Bank na 4,14 % p. a. Fixaci na 5 let lze získat se sazbou od 4,24 % p. a.
Právě na letošek odborníci předpovídali velkou vlnu refinancování úvěrů uzavřených v roce 2020, tedy za výrazně nižší sazby, než jaké banky nabízí dnes. Podle Swiss Life Hypoindexu se průměrné nabídkové sazby v červenci i srpnu vrátily nad pětiprocentní hranici, v srpnu se průměrná úroková sazba vyšplhala na 5,05 %.
U tříleté fixace s LTV do 80 % lze však podle Hypoindexu stále získat hypotéku za 4,67 %. Průměrná sazba sice roste, podle hypotečního analytika společnosti Swiss Life Select Jiřího Sýkory ale některé banky stále nabízí hypotéky výrazně pod hranicí 4,5 % a u hypotéky s pětiletou fixací je i v srpnu možné najít sazby již od 4,14 %.
Nabídka se však rychle mění a klienti, kteří chtějí takové individuální akce využít, musí jednat rychle a být připraveni. Banky navíc posuzují rizikový profil klientů odlišně, což dále prohlubuje rozdíly v jejich nabídkách, radí Sýkora.